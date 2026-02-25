Andersen Global erweitert seine Kompetenzen in Kanada durch die Aufnahme der Anwaltskanzlei Parlee McLaws

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global erweitert seine Präsenz in Kanada durch die Aufnahme der kooperierenden Kanzlei Parlee McLaws LLP und erweitert damit seine bestehende Plattform in diesem Land um ergänzende juristische Kompetenzen.

Parlee McLaws wurde 1883 gegründet und bietet eine breite Palette von Rechtsdienstleistungen an, darunter Gesellschafts- und Handelsrecht, Wertpapierrecht, Prozessführung, Immobilienrecht, Arbeitsrecht, geistiges Eigentum, Energierecht, Insolvenzrecht, Verwaltungsrecht und Online-Markenschutz. Mit Niederlassungen in Edmonton und Calgary hat sich die Kanzlei einen Ruf als Anbieter praktischer, kundenorientierter Lösungen aufgebaut, die auf den Bedarf von Unternehmen und Privatpersonen verschiedenster Branchen zugeschnitten sind.

„Durch unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global erhalten unsere Mandanten Zugang zu einem breiteren Spektrum globaler Ressourcen, während wir gleichzeitig den persönlichen Service und die fundierten regionalen Kenntnisse beibehalten, die unser Unternehmen auszeichnen“, so Jerri L. Cairns, Geschäftsführer von Parlee McLaws. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam integrierte Lösungen zu entwickeln, die den komplexen Herausforderungen gerecht werden, denen unsere Kunden in der sich schnell verändernden Geschäftswelt von heute begegnen.

„Parlee McLaws ist eine hoch angesehene Kanzlei mit langjähriger Präsenz in Alberta“, sagte Mark L. Vorsatz, globaler Vorsitzender und CEO von Andersen. „Durch ihre starke Ausrichtung auf mittelständische Unternehmen und Privatpersonen sowie ihre grenzüberschreitenden Kompetenzen ergänzen sie unsere globale Plattform auf natürliche Weise. Mit ihrem umfassenden Dienstleistungsangebot und ihrer fundierten regionalen Expertise stärken sie unsere Fähigkeit, unseren Kunden nahtlose, multidisziplinäre Lösungen über Grenzen hinweg anzubieten.”

Andersen Global ist eine internationale Vereinigung rechtlich unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsfachleuten aus aller Welt zusammensetzt. Andersen Global wurde 2013 von der US-Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet und beschäftigt heute weltweit mehr als 50.000 Fachleute. Mit seinen Mitgliedsfirmen und kooperierenden Firmen ist Andersen Global an über 1.000 Standorten vertreten.

