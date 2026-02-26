Andersen Global expande capacidades no Canadá com incorporação do escritório de advocacia Parlee McLaws

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global amplia sua presença no Canadá com a adição da empresa colaboradora Parlee McLaws LLP, ao somar capacidades jurídicas complementares à sua plataforma existente no país.

Fundada em 1883, a Parlee McLaws fornece uma ampla gama de serviços jurídicos, incluindo direito empresarial e comercial, direito societário, contencioso, direito imobiliário, direito trabalhista, propriedade intelectual, direito energético, insolvência, direito administrativo e proteção de marcas online. Com escritórios em Edmonton e Calgary, a empresa formou uma reputação de oferecer soluções práticas e com foco no cliente, adaptadas às necessidades de empresas e pessoas em vários setores.

"Nossa cooperação com a Andersen Global proporciona a nossos clientes acesso a um conjunto mais amplo de recursos a nível mundial, enquanto mantém o atendimento personalizado e o profundo conhecimento regional que definem nossa empresa", disse Jerri L. Cairns, Diretora Geral da Parlee McLaws. "Estamos na expectativa de trabalhar juntos para oferecer soluções integradas que abordem os complexos desafios que nossos clientes enfrentam no ambiente de negócios dinâmico atual."

"A Parlee McLaws é uma empresa altamente respeitada com uma longa presença em Alberta", disse Mark L. Vorsatz, Presidente Global e Diretor Executivo da Andersen. "Seu grande foco em empresas de médio porte e indivíduos, combinado com suas capacidades transfronteiriças, a converte em um complemento natural para nossa plataforma mundial. Com sua oferta abrangente de serviços e profundo conhecimento regional, reforça nossa capacidade de oferecer soluções integradas e multidisciplinares a clientes em diversos países."

A Andersen Global é uma associação internacional de empresas-membro independentes e legalmente separadas, composta por profissionais de impostos, direito e avaliação ao redor do mundo. Fundada em 2013 pela empresa-membro dos EUA, Andersen Tax LLC, a Andersen Global conta hoje com mais de 50.000 profissionais a nível mundial e presença em mais de 1.000 localidades através de suas empresas-membro e colaboradoras.

