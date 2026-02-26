Hydnum Steel asegura 500 MW de potencia eléctrica, un avance clave para la construcción de su planta de acero limpio en España

PUERTOLLANO, España--(BUSINESS WIRE)--Hydnum Steel ha dado un paso decisivo para la construcción de la primera planta de acero limpio de España con la adjudicación del punto de acceso a la red de energía eléctrica en el nudo Brazatortas, en la provincia de Ciudad Real. La autorización, publicada en el Boletín Oficial del Estado, otorga a la compañía una capacidad de 500 MW de electricidad, una potencia que garantiza el suministro para su horno de arco eléctrico. Esta concesión representa la "luz verde" energética para un proyecto pionero en la Península Ibérica.

Hydnum Steel se consolida como una opción sólida como proveedor de acero limpio europeo. La planta, totalmente digitalizada, permitirá fabricar bobinas de acero laminado en caliente de forma eficiente y sostenible desde el punto de vista medioambiental y económico. Hydnum Steel garantizará una solución a industrias consumidoras de acero que necesitan descarbonizar sus procesos de producción. Además, proporcionará un producto en un mercado en el que la UE es deficitaria: el del acero plano. Los países europeos importan casi once millones de toneladas al año. Hydnum Steel producirá 1,5 millones de toneladas en una primera fase y alcanzará los 2,7 millones de toneladas. La inversión es de más de 1.500 millones de euros y la construcción comenzará en el 2026. Hydnum Steel generará más de 400 empleos directos en su etapa inicial y llegará a superar los 1.000.

En el proceso para lograr la conexión, el Ministerio de Transición Ecológica da prioridad a las iniciativas que reducen emisiones. También se toman como referencia el volumen de inversión y la fecha estimada de su puesta en marcha. Hydnum Steel destaca en todos estos puntos. Usará energía 100 % renovable al eliminar los combustibles fósiles de la ecuación, logrando reducir las emisiones en un 98 % con respecto a una acería convencional de alto horno.