Andersen Global pogłębia zdolności w Kanadzie wraz z nawiązaniem współpracy z kancelarią prawną Parlee McLaws

Andersen Global zwiększa obecność w Kanadzie, zawierając umowę o współpracy z kancelarią Parlee McLaws LLP, która wzbogaci dotychczasową platformę w kraju o dodatkowe zdolności prawne.

Założona w 1883 r. kancelaria Parlee McLaws świadczy szeroki zakres usług prawnych, w tym w dziedzinie prawa spółek i prawa handlowego, prawa papierów wartościowych, sporów sądowych, nieruchomości, kwestii pracowniczych i zatrudnienia, własności intelektualnej, energii, upadłości, prawa administracyjnego oraz ochrony marek w internecie. Kancelaria, której biura znajdują się w Edmonton i Calgary, cieszy się renomą firmy dostarczającej praktyczne rozwiązania zorientowane na klienta i dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw i klientów indywidualnych działających w różnych branżach.

– Dzięki współpracy z Andersen Global możemy zapewnić naszym klientom dostęp do szerszego zestawu globalnych zasobów przy jednoczesnym zachowaniu spersonalizowanej obsługi i dogłębnej znajomości regionalnych realiów, które leżą u podstaw naszej firmy – powiedział Jerri L. Cairns, dyrektor zarządzający Parlee McLaws. – Ogromnie cieszymy się z perspektywy wspólnej pracy na rzecz dostarczania zintegrowanych rozwiązań, dzięki którym nasi klienci będą mogli sprostać złożonym wyzwaniom napotykanym w dzisiejszym szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

– Parlee McLaws to niezwykle szanowana firma, która od wielu lat prowadzi działalność w prowincji Alberta – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Jej zdecydowana koncentracja na przedsiębiorstwach i klientach indywidualnych ze środkowego segmentu rynku, a także zdolności transgraniczne stanowią naturalne uzupełnienie naszej globalnej platformy. Dzięki kompleksowej ofercie usług oraz bogatej wiedzy fachowej na szczeblu regionalnym firma ta wzmacnia nasze zdolności do dostarczania zintegrowanych, multidyscyplinarnych rozwiązań na rzecz klientów na arenie międzynarodowej.

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem odrębnych pod względem prawnym, niezależnych firm członkowskich skupiających specjalistów ds. podatkowych, prawnych i związanych z wyceną z całego świata. Stowarzyszenie Andersen Global, założone w 2013 r. przez amerykańską firmę członkowską Andersen Tax LLC, skupia ponad 50 000 specjalistów z całego świata i jest obecne w ponad 1000 lokalizacjach dzięki swoim firmom członkowskim i współpracownikom.

