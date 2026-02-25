Darktrace elige a Navan para modernizar su programa de viajes

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), la plataforma internacional de viajes de negocios y gastos con tecnología de IA, ha anunciado hoy que Darktrace, líder internacional en IA para la ciberseguridad, la ha elegido para actualizar su programa de viajes internacional.

«A medida que Darktrace acelera su expansión, la colaboración presencial es fundamental», afirma David Smith, director de Recursos humanos de Darktrace. «El inventario y la experiencia de usuario de Navan garantizarán que nuestros equipos y clientes puedan conectarse fácilmente, al tiempo que podemos mantener el control financiero».

A medida que la empresa de ciberseguridad con sede en el Reino Unido crecía, Darktrace buscó un socio para consolidar sus operaciones de viajes, minimizar la carga administrativa y mejorar la experiencia de reserva para su personal.

