村田制作所开始提供《优化下一代数据中心 AI 服务器的供电网络技术指南》 助力数据中心电力稳定化

日本京都--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 株式会社村田制作所（TOKYO: 6981）（以下简称“村田”）开始提供优化下一代数据中心 AI 服务器的供电网络技术指南(1)（以下简称“本资料”）。

本资料提出了村田面向AI服务器的电源供给网络效率化解决方案，有助于实现数据中心电力稳定化。本资料可通过村田官方网站浏览。

(1) 技术指南：从技术与产品概要到应用方法进行说明与介绍的资料。

近年来，随着AI的迅速发展与普及，全球各地的数据中心建设不断推进。同时，相关设备与器件的高电压化、高密度化趋势叠加，预计电力消耗量今后将持续扩大。

本资料聚焦于数据中心的电源电路设计，介绍市场动向、电力供给相关的技术趋势与课题，以及针对这些课题的村田解决方案。

这些解决方案通过实现电源电路的电力稳定化，有助于降低AI服务器的电力损耗。

本资料的构成

市场概况

包括功耗构成、电源供给线路中的技术动向与课题等。

市场课题与解决方案

・电源供给线路设计中需要考虑的重要要点。

・通过电源配置的演进，实现电力稳定化并降低电力损耗。

村田解决方案

・可对应不断演进的电力供给方式的多种产品阵容。

・运用解析技术，对元器件布局与选型提供支持。

・覆盖全球的供给与支持网络。

主要对象产品

・多层陶瓷电容器（MLCC）

・硅电容器

・聚合物铝电解电容器

・电感器

・片状铁氧体磁珠

・热敏电阻

村田以多层陶瓷电容器为代表，提供多种电子元器件，并通过国际化的供给体系以及设计阶段的多方面支持，为数据中心相关课题的解决作出贡献。

咨询

有关本资料的咨询，请点击此处。

关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商，主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础，创造独特产品，为电子社会的发展做出贡献。