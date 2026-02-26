Andersen Global udvider sine kompetencer i Canada med tilføjelsen af advokatfirmaet Parlee McLaws

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global udvider sin tilstedeværelse i Canada med tilføjelsen af samarbejdsfirmaet Parlee McLaws LLP og styrker dermed sin eksisterende platform i landet med supplerende juridiske kompetencer.

Parlee McLaws blev grundlagt i 1883 og tilbyder en bred vifte af juridiske ydelser, herunder selskabs- og erhvervsret, værdipapirret, retssager og tvistløsning, fast ejendom, arbejds- og ansættelsesret, immaterialret, energi, insolvens, forvaltningsret samt online brandbeskyttelse. Med sine i Edmonton og Calgary har firmaet opbygget et solidt ry for at levere praktiske, klientfokuserede løsninger, der er skræddersyet til behovene hos virksomheder og enkeltpersoner på tværs af brancher.

"Vores samarbejde med Andersen Global giver vores klienter adgang til et bredere udvalg af globale ressourcer, samtidig med at vi fastholder den personlige service og dybe regionale indsigt, der kendetegner vores firma," udtaler Jerri L. Cairns, som er administrerende direktør i Parlee McLaws. "Vi ser frem til at arbejde sammen om at levere integrerede løsninger, der adresserer de komplekse udfordringer, vores klienter står over for i nutidens hastigt foranderlige forretningsmiljø."

"Parlee McLaws er et højt respekteret firma med en mangeårig tilstedeværelse i Alberta," udtaler Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og CEO for Andersen. "Deres stærke fokus på mellemstore virksomheder og enkeltpersoner kombineret med deres brede udvalg af kompetencer gør dem til et naturligt supplement til vores globale platform. Med deres omfattende serviceudbud og dybe regionale ekspertise styrker de vores evne til at levere sammenhængende, tværfaglige løsninger til klienter på tværs af landegrænser."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte og uafhængige medlemsfirmaer bestående af eksperter i skat, jura og valuering over hele verden. Organisationen blev etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC og har i dag mere end 50.000 medarbejdere globalt samt en tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.