Andersen Global verruimt de capaciteiten in Canada met de toevoeging van het advocatenkantoor Parlee McLaws

Andersen Global breidt zijn aanwezigheid in Canada uit met de toevoeging van Parlee McLaws LLP als samenwerkende firma, waarmee aanvullende juridische capaciteiten aan het bestaande platform in het land worden toegevoegd.

Parlee McLaws werd in 1883 opgericht. Het bedrijf biedt een ruime waaier juridische diensten aan, waaronder vennootschapsrecht en handelsrecht, effectenrecht, geschillen, vastgoed, werk en tewerkstelling, intellectueel eigendom, energie, insolventie, administratieve wet en online merkbescherming. Het bedrijf, met kantoren in Edmonton en Calgary, heeft zich een reputatie opgebouwd voor het leveren van praktische oplossingen waar de klant centraal staat, afgestemd op de noden van bedrijven en particulieren in verschillende sectoren.

“Onze samenwerking met Andersen Global biedt onze klanten toegang tot een ruimer aanbod wereldwijde resources terwijl de gepersonaliseerde service en diepe regionale kennis die ons bedrijf typeren behouden blijven,” verklaart Jerri L. Cairns, algemeen directeur van Parlee McLaws. “We kijken ernaar uit om samen te werken zodat we geïntegreerde oplossingen kunnen aanbieden die een antwoord vormen voor de complexe uitdagingen waarmee onze klanten in de snel evoluerende zakenwereld van vandaag geconfronteerd worden.”

“Parlee McLaws is een bedrijf dat alom hoog aangeschreven staat en al geruime tijd in Alberta aanwezig is,” aldus Mark L. Vorsatz, internationaal voorzitter en CEO van Andersen. “Hun sterke focus op bedrijven uit het middensegment en op particulieren, gecombineerd met hun grensoverschrijdende capaciteiten, maken van hen een voor de hand liggende aanvulling voor ons wereldwijde platform. Met hun omvattende dienstenaanbod en diepe regionale expertise, versterken zij ons vermogen om klanten over de grenzen naadloze, multidisciplinaire oplossingen voor te stellen.”

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch gescheiden, onafhankelijke ledenfirma's bestaande uit fiscale, juridische en taxatieprofessionals over de hele wereld. Andersen Global werd in 2013 opgericht door de Amerikaanse aangesloten firma Andersen Tax LLC en telt nu wereldwijd meer dan 50.000 professionals en is op meer dan 1000 locaties aanwezig via haar ledenfirma's en samenwerkende firma's.

