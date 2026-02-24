Simon-Kucher choisit Navan pour moderniser son programme de voyages internationaux

PALO ALTO, Californie--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ : NAVN), plateforme mondiale de gestion des voyages d’affaires et des dépenses alimentée par l’IA, a annoncé aujourd’hui avoir été choisie par Simon-Kucher, leader mondial du conseil en croissance commerciale et en tarification, comme partenaire de voyage international. Les équipes de Simon-Kucher auront désormais accès à la plateforme de gestion des voyages de Navan, alimentée par l’IA, sur plus d’une douzaine de marchés, notamment en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

« Notre activité est de plus en plus internationale et les déplacements restent essentiels à notre collaboration, que ce soit avec nos clients ou en interne », explique Thomas Wohlan, directeur de la gestion des voyages chez Simon-Kucher. « Pour gérer cette dynamique à grande échelle, nous avions besoin d'une plateforme de voyage moderne qui assure une cohérence entre les pays et simplifie l'expérience de nos équipes. Navan nous permet de fonctionner plus efficacement sur une plateforme mondiale unique, avec le niveau d'intelligence et d'accompagnement attendu d'un cabinet comme le nôtre. »

Grâce à ce partenariat, Simon-Kucher pourra bénéficier des avantages suivants :

Une expérience de réservation moderne : exploiter le système de réservation de Navan, assisté par l'IA, pour réduire le temps moyen de réservation d'un voyage à moins de sept minutes et viser à augmenter l'adoption de la plateforme à plus de 95 %.

exploiter le système de réservation de Navan, assisté par l'IA, pour réduire le temps moyen de réservation d'un voyage à moins de sept minutes et viser à augmenter l'adoption de la plateforme à plus de 95 %. Optimisation des dépenses de voyage : améliorer l’accès à une offre de voyages compétitive et à des options tarifaires avantageuses grâce à des contrôles politiques dynamiques et au contenu aérien unique de Navan.

améliorer l’accès à une offre de voyages compétitive et à des options tarifaires avantageuses grâce à des contrôles politiques dynamiques et au contenu aérien unique de Navan. Visibilité des émissions et choix de déplacements à moindre impact : fournir des rapports consolidés sur les émissions liées aux déplacements et proposer des options à faibles émissions, comme le transport ferroviaire.

fournir des rapports consolidés sur les émissions liées aux déplacements et proposer des options à faibles émissions, comme le transport ferroviaire. Perspectives de développement durable au niveau des employés : donner accès à des tableaux de bord permettant aux employés de visualiser leurs déplacements professionnels, tout en offrant à l'entreprise une meilleure visibilité sur les tendances régionales.

« Pour un cabinet de conseil international comme Simon-Kucher, les voyages sont essentiels à son activité, mais les méthodes traditionnelles de gestion des déplacements freinent considérablement les équipes », explique Michael Riegel, directeur de l'expérience client chez Navan. « Aujourd'hui, les équipes attendent de leurs outils de travail qu'ils soient aussi performants et intuitifs que les applications utilisées dans leur vie personnelle. En optant pour Navan, Simon-Kucher se dote d'une plateforme basée sur l'intelligence artificielle qui simplifie les déplacements de ses collaborateurs. »

L'accord conclu avec Simon-Kucher renforce la croissance de Navan sur le segment des entreprises, rejoignant ainsi ses nouveaux clients Yahoo, Axel Springer, et Frasers Group.

À propos de Simon-Kucher

Simon-Kucher est un cabinet de conseil international comptant plus de 2 000 collaborateurs répartis dans plus de 30 pays. Sa mission est d'aider ses clients à générer une croissance significative, synonyme de chiffre d'affaires et de bénéfices quantifiables. Pour ce faire, le cabinet optimise chaque levier de leur stratégie commerciale – produit, prix, innovation, marketing et ventes – en s'appuyant sur de solides insights en matière de besoins et d'attentes des clients. Fort de plus de 40 ans d'expérience dans tous les domaines de la monétisation, le cabinet est reconnu comme le leader mondial en matière de tarification et de croissance.

À propos de Navan

Navan (NASDAQ: NAVN) est la plateforme mondiale alimentée par l'IA pour les voyages d'affaires et les dépenses qui simplifie les déplacements des voyageurs fréquents. De la recherche de vols et d'hôtels à l'automatisation du rapprochement des notes de frais, en passant par une assistance 24 h/24 et 7 j/7, Navan offre une expérience intuitive très appréciée des voyageurs et fiable pour les équipes financières. Consultez les avantages offerts aux clients de Navan et découvrez encore davantage sur navan.com.

Déclarations prospectives

Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse, autres que les déclarations de faits historiques, pourraient être considérées comme des déclarations prospectives au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des termes tels que « anticiper », « penser », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « pouvoir », « planifier », « prévoir », « vouloir » ou des expressions similaires. Ces déclarations sont soumises à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles d’entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Ces risques et autres facteurs comprennent ceux décrits dans la section « Facteurs de risque » du rapport trimestriel de Navan (formulaire 10-Q) déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 15 décembre 2025, ainsi que dans d’autres rapports que Navan dépose périodiquement auprès de la SEC. Sauf obligation légale, Navan n'assume aucune obligation et n’a pas l’intention de mettre à jour ces déclarations prospectives.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.