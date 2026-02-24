Simon-Kucher kiest Navan voor modernisering van wereldwijd reisprogramma
Wereldwijd adviesbureau gaat reisactiviteiten met Navan in meer dan een dozijn markten consolideren
PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), het wereldwijde AI-aangedreven platform voor zakenreizen en onkosten, heeft vandaag bekendgemaakt dat het als wereldwijde reispartner is geselecteerd door Simon-Kucher, 's werelds toonaangevende adviesbureau op het gebied van commerciële groei en prijsstelling. De teams van Simon-Kucher krijgen nu toegang tot het AI-aangedreven reisbeheerplatform van Navan in meer dan een dozijn markten, zoals Noord-Amerika, Europa en de APAC-regio.
“Ons werk wordt steeds internationaler en reizen blijft essentieel voor onze samenwerking met klanten en met elkaar,” aldus Thomas Wohlan, directeur Travel Management bij Simon-Kucher.
