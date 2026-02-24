-

Simon-Kucher kiest Navan voor modernisering van wereldwijd reisprogramma

Wereldwijd adviesbureau gaat reisactiviteiten met Navan in meer dan een dozijn markten consolideren

original Simon-Kucher Selects Navan to Modernize Global Travel Program

Simon-Kucher Selects Navan to Modernize Global Travel Program

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), het wereldwijde AI-aangedreven platform voor zakenreizen en onkosten, heeft vandaag bekendgemaakt dat het als wereldwijde reispartner is geselecteerd door Simon-Kucher, 's werelds toonaangevende adviesbureau op het gebied van commerciële groei en prijsstelling. De teams van Simon-Kucher krijgen nu toegang tot het AI-aangedreven reisbeheerplatform van Navan in meer dan een dozijn markten, zoals Noord-Amerika, Europa en de APAC-regio.

“Ons werk wordt steeds internationaler en reizen blijft essentieel voor onze samenwerking met klanten en met elkaar,” aldus Thomas Wohlan, directeur Travel Management bij Simon-Kucher.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Navan Press
press@navan.com

Industry:

Navan

NASDAQ:NAVN
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Navan Press
press@navan.com

Back to Newsroom