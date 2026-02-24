Andersen Consulting透過收購Assure Consulting擴充服務能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過新增合作公司Assure Consulting強化自身平台，後者是一家總部位於德國、專注於專案管理和專案組合管理的管理顧問公司。

Assure Consulting成立於2003年，致力於協助企業成功交付複雜專案和實現轉型。該公司協助客戶設立和營運專案管理辦公室(PMO)，強化治理和專案組合管理，並根據其需求應用經典、敏捷或混合式專案管理方法。Assure Consulting還提供大規模系統和流程推廣的實地支援、組織和文化轉型的綜合變革管理，以及符合國際公認專案管理標準的輔導和培訓課程，旨在協助客戶企業建構永續能力。

Assure Consulting董事總經理Christian Rawcliffe表示：「此次合作使我們能夠擴充專案交付方面的專業知識和敏捷轉型能力，以更好地服務於面臨日益複雜變革的客戶。我們將攜手協助企業不僅實現更優規劃，還能更可靠地執行，將變革融入企業文化，使其在專案週期之外持續發揮作用。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz補充說道：「Assure Consulting帶來了深厚的專案執行規範、敏銳的文化洞察力和卓越的適應能力的獨特組合——這些在當今瞬息萬變的商業環境中都至關重要。透過此次合作，我們提升了提供端對端轉型服務的能力：從策略和數位化賦能，到將計畫轉化為成果的營運執行。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。