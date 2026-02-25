Andersen Consulting通过收购Assure Consulting扩充服务能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过新增合作公司Assure Consulting强化自身平台，后者是一家总部位于德国、专注于项目管理和项目组合管理的管理咨询公司。

Assure Consulting成立于2003年，致力于助力企业成功交付复杂项目和实现转型。该公司帮助客户设立和运营项目管理办公室(PMO)，加强治理和项目组合管理，并根据其需求应用经典、敏捷或混合式项目管理方法。Assure Consulting还提供大规模系统和流程推广的实践支持、组织和文化转型的综合变革管理，以及符合国际公认项目管理标准的辅导和培训项目，旨在帮助客户企业构建可持续能力。

Assure Consulting董事总经理Christian Rawcliffe表示：“此次合作使我们能够扩展项目交付方面的专业知识和敏捷转型能力，以更好地服务于面临日益复杂变革的客户。我们将携手帮助企业不仅实现更优规划，还能更可靠地执行，将变革融入企业文化，使其在项目周期之外持续发挥作用。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“Assure Consulting带来了深厚的项目执行规范、敏锐的文化洞察力和卓越的适应能力的独特组合——这些在当今瞬息万变的商业环境中都至关重要。通过此次合作，我们提升了提供端到端转型服务的能力：从战略和数字化赋能，到将计划转化为成果的运营执行。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过5万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在1000多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

