Aeris et Verizon Business simplifient l'expansion mondiale de l'IdO grâce à une connectivité et une orchestration unifiées

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Aeris, un des leaders mondiaux des plateformes de gestion sans fil, des services de sécurité et des programmes de véhicules connectés, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Verizon Business pour la gestion de la connectivité IdO entrante afin de transformer la manière dont les entreprises multinationales gèrent et développent leurs déploiements IdO internationaux. Cette collaboration donne naissance à Aeris IoTA Inbound Services, une solution qui intègre directement la plateforme de gestion de la connectivité IoTA à la plateforme ThingSpace de Verizon afin de simplifier les opérations multirégionales. Cette collaboration a déjà permis à des entreprises basées aux États-Unis de bénéficier d'une connectivité sortante pour leurs déploiements IdO internationaux à l'aide d'Aeris IoTA, et cette extension élargira ces capacités en ouvrant le marché américain aux flottes d'appareils mondiales.

Cette collaboration innovante répond directement au principal défi des opérateurs IdO mondiaux qui tentent de s'implanter aux États-Unis : les frictions causées par la fragmentation des plateformes et la complexité des piles de connectivité nationales. En combinant le vaste réseau américain de Verizon et la plateforme ThingSpace avec la plateforme Aeris IoTA, les entreprises peuvent désormais gérer leurs déploiements aux États-Unis et dans le monde entier à partir d'un seul et même écran, ce qui garantit des conditions commerciales cohérentes et une gestion unifiée des cartes SIM.

« Les entreprises mondiales doivent opérer un changement stratégique pour s'affranchir de l'inefficacité liée à la gestion de nombreux contrats de connectivité et de plateformes disparates », a indiqué Mark Cratsenburg, directeur commercial de la division IdO chez Aeris. « Grâce à cette intégration avec Verizon, Aeris propose une solution unifiée qui permet à nos partenaires mondiaux de premier plan d'étendre rapidement et simplement leurs solutions IdO au marché américain, tout en continuant à offrir une expérience fluide aux clients de Verizon qui déploient des appareils en dehors des États-Unis. »

« Notre collaboration avec Aeris nous permet d'enrichir l'expérience IdO de nos clients internationaux en leur donnant accès à notre connectivité et à nos plateformes de premier ordre sur le marché américain, qui est crucial. À mesure que l'IdO devient de plus en plus mobile et mondial, des collaborations comme celle-ci offrent aux clients une portée et une fluidité sans précédent, sans compromettre la fiabilité et la valeur, ce qui est essentiel pour une expansion internationale significative », a indiqué Shamik Basu, vice-président de la connectivité stratégique et de l'IdO chez Verizon Business.

L'intégration d'Aeris et de Verizon Business s'appuiera sur la dernière norme eSIM SGP.32 pour faciliter l'approvisionnement à distance et la gestion centralisée, permettant ainsi aux entreprises d'activer des appareils dans plusieurs pays en toute confiance. La solution est conçue pour prendre en charge les capacités 5G, notamment la faible latence et la bande passante élevée, qui sont essentielles pour les applications critiques dans les domaines de l'automobile, de l'automatisation industrielle et des villes intelligentes.

Le point fort des études sectorielles est la nécessité de cette approche unifiée. John Gole, directeur de recherche, IdO et mobilité chez IDC, note que si les organisations considèrent l'IdO comme un élément clé de la numérisation stratégique, le déploiement de ces solutions reste un défi pour celles qui ont des projets ambitieux d'intégration de l'IA et de l'automatisation. Les analystes d'IDC prévoient en outre que l'investissement global dans l'écosystème mondial de l'IdO devrait dépasser 1 000 milliards de dollars en 2026, à mesure que des secteurs tels que l'industrie manufacturière, les services publics et la vente au détail intensifient leurs investissements dans le numérique.

Principaux avantages pour les clients multinationaux :

Accélération de la mise sur le marché : intégration des appareils américains en quelques semaines plutôt qu'en plusieurs mois.

intégration des appareils américains en quelques semaines plutôt qu'en plusieurs mois. Efficacité opérationnelle : interface unifiée pour l'approvisionnement, la facturation et l'analyse dans toutes les régions.

interface unifiée pour l'approvisionnement, la facturation et l'analyse dans toutes les régions. Sécurité renforcée : protection étendue via Aeris IdO Watchtower™ pour une surveillance en temps réel et un contrôle zéro confiance.

protection étendue via Aeris IdO Watchtower™ pour une surveillance en temps réel et un contrôle zéro confiance. Infrastructure à l'épreuve du temps : prise en charge intégrée des applications 5G nécessitant une densité et une réactivité élevées des appareils.

À propos d'Aeris

Depuis plus de trois décennies, Aeris est un leader fiable dans le domaine de l'IdO, qui permet la mise en œuvre des plus grands programmes et opportunités IdO dans les secteurs de l'automobile, des services publics et de l'énergie, de la gestion de flotte et de la logistique, des dispositifs médicaux et de la fabrication. Notre expertise en matière de technologie IdO est au service d'un écosystème mondial de 7 000 entreprises clientes, de près de 30 opérateurs de réseaux mobiles partenaires et de 100 millions d'appareils IdO à travers le monde. Aeris, le plus grand orchestrateur d'eSIM pour l'IdO, alimente le monde connecté et intelligent d'aujourd'hui grâce à des technologies innovantes et une connectivité sans frontières qui simplifient la gestion, renforcent la sécurité, optimisent les performances et stimulent la croissance à grande échelle. Pour découvrir comment Aeris IdO Accelerator Platform, Aeris IdO Watchtower et Aeris Mobility Suite peuvent sécuriser et booster vos programmes IdO critiques, rendez-vous sur aeris.com et suivez-nous sur LinkedIn.

