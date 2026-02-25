-

Andersen Consulting breidt mogelijkheden uit met Assure Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting versterkt zijn platform met de toevoeging van het samenwerkende bedrijf Assure Consulting, een in Duitsland gevestigd managementadviesbureau dat zich toelegt op project- en projectportefeuillebeheer.

Assure Consulting, opgericht in 2003, ondersteunt organisaties bij het succesvol uitvoeren van complexe projecten en transformaties. Het bedrijf helpt klanten bij het opzetten en exploiteren van Project Management Offices (PMO's), het versterken van governance en portefeuillebeheer, en het toepassen van klassieke, flexibele of hybride projectbeheerbenaderingen die op hun behoeften zijn afgestemd. Assure Consulting biedt ook praktische ondersteuning bij grootschalige systeem- en procesimplementaties en geïntegreerd verandermanagement voor organisatorische en culturele transformatie. Daarnaast biedt het coaching- en trainingsprogramma's die zijn afgestemd op internationaal erkende projectmanagementnormen om duurzame capaciteiten binnen klantorganisaties op te bouwen.

“Deze samenwerking stelt ons in staat om onze expertise op het gebied van projectlevering en onze flexibele transformatiemogelijkheden uit te breiden voor klanten die voor steeds complexere veranderingen staan”, aldus Christian Rawcliffe, algemeen directeur van Assure Consulting. “Samen zullen we organisaties niet alleen helpen met een betere planning, maar ook met een betrouwbaardere uitvoering. Wij doen dit door veranderingen in de cultuur te verankeren, zodat deze ook na de levenscyclus van het project blijven bestaan.”

Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen, voegt hieraan toe: “Assure Consulting biedt een unieke combinatie van diepgaande discipline op het gebied van projectuitvoering, cultureel inzicht en aanpassingsvermogen, allemaal essentiële eigenschappen in de snel veranderende bedrijfsomgeving van vandaag. Door deze samenwerking versterken we ons vermogen om end-to-end transformatie te realiseren: van strategie en digitale ondersteuning tot de operationele uitvoering die plannen omzet in resultaten.”

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global, en levert expertise van wereldklasse op gebied van consulting, belastingen, juridische zaken, waarderingen, wereldwijde mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 50.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 1000 locaties via zijn lid- en samenwerkingsfirma's. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn lid- en samenwerkingsfirma's overal ter wereld.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting breidt adviesdiensten voor gebouwde activa uit door samenwerking met Grinity

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Grinity, een adviesbureau voor gebouwde activa dat technische, milieu- en duurzame ontwikkelingsdiensten levert aan de bouw- en vastgoedsector. Grinity, actief in Tsjechië en Slowakije met meer dan 130 professionals, bedient zowel private als publieke opdrachtgevers in commerciële ontwikkeling, industrie, technologie, automobielsector en duurzaamheid. Het bedrijf biedt multidisciplinaire experti...

Andersen Consulting verruimt haar data- en analysecapaciteiten met Insight Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting voegt diepgang aan haar platform toe via een samenwerkingsakkoord met Insight Consulting, een toonaangevend adviesbureau gespecialiseerd in data- en digitale strategieën met aanwezigheid in Zuid-Afrika, Mozambique en de UK. Insight Consulting verschaft end-to-end services in het netwerk van digitale waarden, waaronder digitale strategie, digitale vlotheid, bedrijfs-AI, gepersonaliseerde softwareontwikkeling, gegevensintegratie, analyse en plan...

Andersen Consulting breidt expertise op het gebied van executive search uit met Lansdowne Executive Search

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting versterkt zijn praktijk van menselijk kapitaal door middel van een samenwerkingsovereenkomst met Lansdowne Executive Search, een in Dublin gevestigd bureau dat gespecialiseerd is in executive search, interim-management en benoemingen op bestuursniveau. Lansdowne Executive Search, opgericht in 2015, is een Iers bedrijf dat diensten levert op het gebied van executive search op C-level niveau, interim-management en bestuursplaatsing. Als een door...
Back to Newsroom