Andersen Consulting breidt mogelijkheden uit met Assure Consulting

Andersen Consulting versterkt zijn platform met de toevoeging van het samenwerkende bedrijf Assure Consulting, een in Duitsland gevestigd managementadviesbureau dat zich toelegt op project- en projectportefeuillebeheer.

Assure Consulting, opgericht in 2003, ondersteunt organisaties bij het succesvol uitvoeren van complexe projecten en transformaties. Het bedrijf helpt klanten bij het opzetten en exploiteren van Project Management Offices (PMO's), het versterken van governance en portefeuillebeheer, en het toepassen van klassieke, flexibele of hybride projectbeheerbenaderingen die op hun behoeften zijn afgestemd. Assure Consulting biedt ook praktische ondersteuning bij grootschalige systeem- en procesimplementaties en geïntegreerd verandermanagement voor organisatorische en culturele transformatie. Daarnaast biedt het coaching- en trainingsprogramma's die zijn afgestemd op internationaal erkende projectmanagementnormen om duurzame capaciteiten binnen klantorganisaties op te bouwen.

“Deze samenwerking stelt ons in staat om onze expertise op het gebied van projectlevering en onze flexibele transformatiemogelijkheden uit te breiden voor klanten die voor steeds complexere veranderingen staan”, aldus Christian Rawcliffe, algemeen directeur van Assure Consulting. “Samen zullen we organisaties niet alleen helpen met een betere planning, maar ook met een betrouwbaardere uitvoering. Wij doen dit door veranderingen in de cultuur te verankeren, zodat deze ook na de levenscyclus van het project blijven bestaan.”

Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen, voegt hieraan toe: “Assure Consulting biedt een unieke combinatie van diepgaande discipline op het gebied van projectuitvoering, cultureel inzicht en aanpassingsvermogen, allemaal essentiële eigenschappen in de snel veranderende bedrijfsomgeving van vandaag. Door deze samenwerking versterken we ons vermogen om end-to-end transformatie te realiseren: van strategie en digitale ondersteuning tot de operationele uitvoering die plannen omzet in resultaten.”

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global, en levert expertise van wereldklasse op gebied van consulting, belastingen, juridische zaken, waarderingen, wereldwijde mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 50.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 1000 locaties via zijn lid- en samenwerkingsfirma's. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn lid- en samenwerkingsfirma's overal ter wereld.

