Simon-Kucher elige a Navan para modernizar su programa internacional de viajes

Navan (NASDAQ: NAVN), la plataforma internacional de viajes de negocios y gastos con tecnología de IA, ha anunciado hoy que ha sido seleccionada por Simon-Kucher, la consultora líder internacional en crecimiento comercial y fijación de precios, como su socio internacional de viajes. Los equipos de Simon-Kucher tendrán ahora acceso a la plataforma de gestión de viajes con tecnología de IA de Navan en más de una docena de mercados, incluyendo las regiones de Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico.

«Nuestro trabajo es cada vez más internacional, y los viajes siguen siendo esenciales para colaborar con los clientes y entre nosotros», afirma Thomas Wohlan, director de Gestión de viajes de Simon-Kucher.

