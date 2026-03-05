GAIA y Daiichi Sankyo Europe firman un acuerdo de colaboración exclusiva para lanzar en Europa un tratamiento digital de última generación para el cuidado cardiovascular.

HAMBURGO, Alemania y MÚNICH--(BUSINESS WIRE)--GAIA, pionera en terapias digitales basadas en pruebas, y Daiichi Sankyo Europe han anunciado hoy una colaboración estratégica exclusiva para comercializar Lipodia una vez obtenida la aprobación reglamentaria1.

Esta terapia digital está diseñada para ayudar a los adultos que padecen hipercolesterolemia. Esta colaboración integral aúna la amplia experiencia de GAIA en el desarrollo de intervenciones no farmacológicas clínicamente validadas con la importante experiencia científica de Daiichi Sankyo en la gestión del riesgo cardiovascular y la salud. Juntos, ambos socios, miembros de la Asociación alemana de empresas farmacéuticas basadas en la investigación (vfa), pretenden abordar un problema persistente en la atención crónica: aprovechar las tecnologías digitales para marcar la diferencia en la vida de los pacientes, fomentando un cambio de comportamiento sostenible y a largo plazo.