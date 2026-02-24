NorthX Biologics y Demeetra anuncian una colaboración estratégica para ofrecer una vía más rápida y con menos riesgos desde el gen hasta las buenas prácticas de fabricación (GMP)

MATFORS, Suecia y LEXINGTON, Kentucky--(BUSINESS WIRE)--NorthX Biologics y Demeetra han anunciado hoy una colaboración estratégica que combina una línea celular CHO GS (-/-) de alto título, la mejor de su clase, con total libertad para operar y sin costes adicionales relacionados con la propiedad intelectual, junto con tecnologías avanzadas de desarrollo de líneas celulares y desarrollo de procesos de alta calidad, banca MCB y servicios de fabricación GMP. La colaboración está diseñada para ayudar a las empresas biotecnológicas a alcanzar más rápidamente los logros clínicos y de habilitación IND, con menos contratiempos técnicos y sin necesidad de reconstruir líneas celulares o volver a cualificar los procesos al pasar a un socio de fabricación.

La asociación combina las plataformas CleanCut™ CHO y los servicios CLD estables de Demeetra con las capacidades de producción GMP probadas de NorthX Biologics, su experiencia en la ampliación de procesos, incluyendo el envasado y acabado, y la calidad normativa.

