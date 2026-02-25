Check PointとControlPlaneが戦略提携、企業のAIを安全にスケールし、エージェント型AIのイノベーションを加速へ

ロンドン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ControlPlaneはAIセキュリティおよびDevSecOpsを専門とするコンサルティング企業として有名ですが、同社とサイバーセキュリティ・ソリューションのパイオニアで世界的リーダーのCheck Point Software Technologies Ltd.は本日、企業が大規模言語モデル（LLM）およびエージェント型AIシステムを安全に大規模導入できるよう支援する戦略的協業を発表しました。

本提携では、リスクを抑え、機密データを守り、AIの試行段階から本番導入へ自信を持って進められるよう設計された、包括的で規制対応も見据えたセキュリティ・フレームワークが実現することとなります。Check PointのAIネイティブな脅威防止プラットフォームと、クラウドネイティブ・アーキテクチャおよびDevSecOpsに関するControlPlaneの深い専門性を組み合わせることで、企業はイノベーションの速度を落とすことなく、AIを安全に運用へと落とし込むことが可能となります。

企業がAIの取り組みを実証実験の段階から先へ進めるにつれ、「AIレディネス・ギャップ」が拡大しています。プロンプトインジェクション、不正アクセス、データ漏えい、モデルの悪用といった新たな脅威により、従来のセキュリティ対策では想定していなかったリスクが生じています。世界経済フォーラム（WEF）によると、セキュリティ担当リーダーの87%が、AI関連の脆弱性を最も増加が速いサイバーリスクとして挙げており、AIに特化して設計されたセキュリティの必要性が一段と高まっています。

ControlPlaneはすでに、規制の厳しい金融サービス環境においてCheck PointのAIセキュリティ・プラットフォームを導入し、1日あたり300万件を超えるプロンプトを処理するAIワークロードを保護しています。Check Pointのプラットフォームをセキュリティ基盤として活用することで、開発スピードを維持しつつ、厳格な規制要件、ガバナンス要件、データ保護要件への適合と、責任あるAI導入の推進を実現しました。その結果、機密データと企業の評判の双方を守る、拡張性が高い本番運用に耐えるガードレールが整備されました。

「エージェント型AIシステムは、設計段階からセキュリティを組み込み、ライフサイクル全体を通して保護されるべきです。事故が起きてから後付けで対処するものではありません」とControlPlaneの創業者兼CEOであるアンドリュー・マーティン氏は述べています。続けて同氏は「AIワークロードの多くはKubernetes上に展開されており、当社チームはこれらの環境を保護するうえで他に類を見ない専門性を備えています。本提携により、企業はセキュリティを制約として扱うのではなく、初日から組み込まれていることを前提に、自信を持ってAIの提供を加速することが可能となります」と付け加えています。

「企業は生産性の向上、意思決定の自動化、業務変革を目的にAIを積極的に取り入れていますが、こういった動きは攻撃対象領域をかつてないペースで拡大させています」とCheck Point SoftwareでAIエージェント・セキュリティ担当バイスプレジデントを務めるデイビッド・ヘイバー氏は述べています。続けて同氏は「ControlPlaneとの協業を通じて、私たちはクラウドネイティブ環境全体でAIを安全に本番運用へ移行できるよう支援します。チェック・ポイントのAIネイティブ・プラットフォームは、学習と推論からエージェント型のオーケストレーションに至るまで、AIライフサイクルのあらゆる段階を保護します。これによりお客様は、強固なセキュリティ、コンプライアンス、ガバナンスを維持しながら、より速くイノベーションを進めることが可能となります」と付け加えています。

ControlPlaneについて

ControlPlaneは、規制対象の組織向けにクラウドネイティブ・ソリューションの設計、構築、セキュリティ確保を目的として設立された、企業向けDevSecOpsおよびAIセキュリティ専門のコンサルティング会社です。私たちの使命は、信頼・コンプライアンス・セキュリティが前提となる領域で、イノベーションを加速させていくことです。詳細は次のリンクからご覧ください。control-plane.io

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。