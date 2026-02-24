MIPI Alliance發表UniPro v3.0和M-PHY v6.0，協助提升行動裝置、PC和汽車領域邊緣AI的JEDEC UFS效能

紐澤西州布里奇沃特--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 為行動和其他互連生態系統制定有線介面標準規範的國際組織MIPI聯盟今日宣布對兩項核心規範進行重大更新。MIPI UniPro v3.0和MIPI M-PHY v6.0為下一代JEDEC通用快閃記憶體儲存(UFS 5.0)解決方案帶來顯著的效能、延遲和電源效率提升，以支援智慧型手機、平板電腦、PC、遊戲機、汽車和工業應用中更繁重的邊緣AI工作負載。

MIPI聯盟主席Hezi Saar表示：「十多年來，M-PHY和UniPro一直充當JEDEC UFS的互連層，在廣泛裝置中實現高效能、低功耗快閃記憶體儲存。最新版本在這一基礎上提升速度和效率，以支援新興的邊緣AI工作負載，在這些場景中，低延遲、高頻寬和高能效的資料存取、處理和儲存正變得日益重要。」

MIPI M-PHY v6.0強化特性

最新版高效能實體層介面MIPI M-PHY v6.0帶來以下更新：

新增高速檔位(HS‑G6)，採用PAM4訊號方案，介面頻寬倍增，單通道最高速率達46.694 Gbps

為HS‑G6新增1b1b線碼，減少實體層編碼開銷，顯著提升吞吐效率

可選鏈路均衡和訓練功能，提升效能餘量和相互操作性

本規範與M-PHY v5.0向後相容。

MIPI UniPro v3.0強化特性

MIPI UniPro是與應用無關的傳輸層和鏈路層協議，用於晶片組和週邊裝置組件互連。3.0版主要更新包括：

採用M-PHY v6.0高速檔位6 (HS‑G6)和全新高效1b1b編碼方案，支援單通道單向最高46.6 Gbps的資料速率

全新傳輸幀結構(TFS)、里德‑所羅門前向錯誤更正(RS‑FEC)、64位循環冗餘檢查(CRC)、TFS資料加擾、格雷編碼、預編碼和通道對齊功能

引進鏈路均衡訓練流程，協助應用層確定最優發送端均衡設定

新增特性使採用全新M-PHY v6.0 HS‑G6的UniPro互連在應用層實現低於10 -22 的誤碼率(BER)

的誤碼率(BER) 強制支援高速鏈路啟動（使用M-PHY HS-G1 Rate A），降低鏈路啟動延遲

本規範與UniPro v2.0向後相容。

與JEDEC的合作

憑藉MIPI UniPro v3.0和M-PHY v6.0提供互連層，即將推出的JEDEC UFS 5.0針對支援AI的行動裝置和其他邊緣裝置進行最佳化，提升速度、安全性和訊號完整性。本次最新發表延續了MIPI聯盟與JEDEC的長期合作，共同打造高效能、最高能效的快閃記憶體儲存解決方案。

參與MIPI UniPro和M-PHY工作小組的企業包括：Arasan Chip Systems, Inc.、Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd.、BitifEye Digital Test Solutions GmbH、Google LLC、Keysight Technologies Inc.、KIOXIA Corporation、MediaTek Inc.、Mixel, Inc.、Phison Electronics Corporation、Prodigy Technovations Pvt. Ltd.、Protocol Insight, LLC、Qualcomm Incorporated、Robert Bosch GmbH、Samsung Electronics, Co.、Sandisk Technologies, Inc.、Siemens Digital Industries Software、Silicon Motion, Inc.、SK hynix、Synopsys, Inc.、Tektronix, Inc.、Teledyne LeCroy、Texas Instruments Incorporated、Valens Semiconductor、Wuhan Jingce Electronic Group Co., Ltd.、Yangtze Memory Technologies Co., Ltd.等。

即將舉辦的網路研討會和支援資源

MIPI和JEDEC將於2026年3月31日美國東部時間上午11:00/太平洋時間上午8:00舉行名為「UFS的演進：藉助M-PHY v6.0和UniPro v3.0實現下一代效能、能效和可靠性」的網路研討會。本次共同研討會將概述最新版規範，並探討UFS、UniPro和M-PHY的強大組合如何支援頂尖快閃記憶體儲存應用。此外，可下載MIPI‑JEDEC在2025年embedded world展覽會暨會議上發表的標題為「通用快閃記憶體儲存如何賦能汽車和工業應用中的邊緣AI」的演講。

