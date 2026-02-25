Check Point与ControlPlane携手合作，助力企业安全扩展AI规模，加速代理创新

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 专注于AI安全和开发、安全和运维（DevSecOps）的咨询公司ControlPlane与网络安全解决方案的先驱和全球领导者Check Point Software Technologies Ltd.今日宣布达成战略合作，旨在帮助企业安全地大规模部署大型语言模型（LLM）和代理式AI系统。

此次合作将提供一个全面且符合监管要求的安全框架，旨在降低风险、保护敏感数据，并帮助企业自信地从AI实验过渡到生产部署。通过将Check Point的AI原生威胁防御平台与ControlPlane在云原生架构和DevSecOps方面的深厚专长相结合，企业可以安全地部署AI，而不会阻碍创新。

随着企业将AI计划从试点推进到实际应用阶段，他们面临着日益严重的“AI准备差距”。诸如提示注入攻击、未经授权的访问、数据泄露和模型滥用等新兴威胁带来了传统安全控制措施无法应对的风险。世界经济论坛指出，87%的安全主管认为AI相关漏洞是增长最快的网络风险，凸显了构建有针对性的AI安全解决方案的紧迫性。

ControlPlane已在一家监管严格的金融服务机构部署了Check Point的AI安全平台，保护每天处理超过300万条提示信息的AI工作负载。ControlPlane利用Check Point的平台作为安全基础，协助该机构满足严格的监管、治理和数据保护要求，同时保持了开发速度并助力负责任的AI应用，最终实现了可扩展的生产级安全防护，既保护了敏感数据，也维护了企业声誉。

“代理式AI系统必须在设计之初就确保安全，并在整个生命周期内受到保护，而不是在安全事故发生后才进行补救。”ControlPlane创始人兼首席执行官Andrew Martin表示，“AI工作负载绝大多数部署在Kubernetes上，而我们的团队在保障这些环境安全方面拥有无与伦比的专业能力。通过此次合作，企业可以充满信心地加速AI交付，因为安全从一开始就已融入其中，而不是成为一种制约因素。”

“企业正在积极拥抱AI，以提高生产力、实现决策自动化并变革运营模式，但这种应用也以前所未有的速度扩大了攻击面。”Check Point Software人工智能安全副总裁David Haber表示，“我们与ControlPlane携手合作，帮助企业在云原生环境中安全地部署AI。Check Point的AI原生平台能够保护从训练和推理到代理编排的AI生命周期的各个阶段，从而帮助客户在保持强大的安全、合规和治理能力的同时，更快地进行创新。”

关于ControlPlane

ControlPlane是一家高度专业化的企业级DevSecOps和AI安全咨询公司，致力于为受监管的组织设计、构建并保障云原生解决方案的安全性。公司的使命是在加速创新的同时，确保可靠、合规和安全。了解更多信息，请访问：control-plane.io。

