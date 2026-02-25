工业脱碳：Calderion、WenCo和Terravent投资Graforce，推动等离子体热解技术全球规模化应用

柏林--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 由总部位于巴黎的下一代燃料工业和技术基金Calderion (Audacia)、基础设施开发商Terravent和家族办公室WenCo组成的投资财团宣布，完成对总部位于柏林的Graforce GmbH的数千万欧元战略融资。

本次投资将专门用于Graforce专有等离子体热解技术的规模化工业推广，满足全球对具有成本效益、与现有工业基础设施兼容的低碳氢、合成气和碳移除解决方案日益增长的需求。

传统工艺的颠覆性替代方案

Graforce的技术旨在替代蒸汽重整、传统气化等高二氧化碳排放传统工艺。通过对甲烷、沼气、火炬气和垃圾填埋气施加等离子体，该工艺将这些气源转化为高价值分子组分，而非直接排放。

该工艺可高效生产清洁氢气和合成气，同时将碳转化为高纯度工业原料，保留在物质循环中。当使用生物质原料时，由于碳被永久封存而非释放到大气中，该工艺可实现二氧化碳负排放（碳移除）。该模块化方案支持在消费现场直接进行分散式生产，从而显著降低运输成本和能源损耗。

与RAG Austria AG达成战略合作

在本轮融资的同时，Graforce正深化与储能企业RAG Austria AG的合作，后者将为甲烷等离子体热解装置的进一步开发提供定向资金和产业支持。双方合作的重点为系统优化和产业整合。此次合作将助力Graforce实现持续工业化运营，提升装置效率，并支持在可再生能源供应波动地区使用模块化装置。

资金用途：规模化推广与市场部署

融资所得将用于技术升级、部署更多工业装置和国际市场拓展。Graforce计划扩大产能，以满足钢铁、化工和运输行业日益增长的需求。

合作方声明

Calderion创始合伙人Vincent Brillault解释道：“将Graforce纳入投资组合后，Calderion进一步完善了下一代燃料价值链布局，整合了二氧化碳捕集、基于等离子体的甲烷转化和合成燃料技术。这打通了从甲烷和二氧化碳到低碳氢和合成气的一体化路径，从而同时服务于工业脱碳以及海运和航空的可持续燃料需求。Graforce的技术还为天然氢勘探企业提供了一种解决方案，在不排放二氧化碳的情况下对伴生甲烷进行资源化利用。”

Terravent首席执行官Jens Rötteken补充道：“以分散化、零排放方式提供多种产品气的灵活性，填补了工业价值链中的关键缺口。我们将贡献自身的项目规划专业能力，推动这项技术走向全球市场。”

Graforce GmbH首席执行官Jens Hanke博士表示：“本次投资彰显了我们的等离子体裂解技术在可持续能源转型中的巨大潜力。我们期待携手合作，让等离子体裂解技术实现规模化应用并具有成本效益。”

关于合作方

Graforce GmbH – 基于等离子体热解技术的无二氧化碳氢和合成气技术先驱，实现甲烷、沼气、火炬气和垃圾填埋气的工业资源化利用。www.graforce.com

Calderion和Audacia – 由Audacia发起的Calderion是一个工业深度科技基金，致力于推动下一代燃料技术的规模化应用。Audacia在巴黎泛欧交易所创业板上市。calderion.com | audacia.fr

Terravent – 专注于可再生能源和一体化氢能基础设施的投资机构和项目开发商。25年间已完成超过1吉瓦的项目。www.terravent.de

Wen.Co.Invest – 总部位于奥尔登堡的家族办公室，投资于具有创新性和可持续发展理念的企业，以实现长期积极影响。www.wegasupport.de

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。