Descarbonização industrial: Calderion, WenCo e Terravent investem na Graforce para expandir a pirólise por plasma globalmente

BERLIM--(BUSINESS WIRE)--O consórcio de investidores composto pelo fundo Calderion (Audacia) de combustíveis industriais e tecnológicos de última geração, com sede em Paris, juntamente com a desenvolvedora de infraestrutura Terravent e a WenCo Family Office, anuncia o fechamento de uma rodada estratégica de financiamento de dois dígitos em milhões de euros para a Graforce GmbH, com sede em Berlim.

O investimento visa à ampliação industrial da tecnologia proprietária de pirólise por plasma da Graforce, em resposta à crescente demanda global por hidrogênio de baixo carbono, gás de síntese e soluções de remoção de carbono economicamente viáveis e compatíveis com as infraestruturas industriais existentes.

Alternativa disruptiva aos processos convencionais

A tecnologia da Graforce visa substituir rotas tradicionais intensivas em CO₂, como a reforma a vapor e a gaseificação clássica. Ao aplicar plasma ao metano, biogás, gás de queima e gás de aterro, o processo converte esses fluxos em seus valiosos componentes moleculares, em vez de emiti-los.

O resultado é uma produção altamente eficiente de hidrogênio limpo e de gás de síntese, enquanto o carbono é obtido como matéria-prima industrial de alta pureza que permanece nos ciclos de materiais. Quando são utilizadas matérias-primas biogênicas, o processo permite uma pegada de CO₂ negativa (remoção de carbono), pois o carbono é armazenado permanentemente, em vez de ser liberado na atmosfera. Essa abordagem modular permite a produção descentralizada diretamente no ponto de consumo, reduzindo significativamente os custos de transporte e as perdas de energia.

Cooperação estratégica com a RAG Austria AG

Paralelamente à rodada de financiamento, a Graforce está aprofundando sua parceria com a empresa de armazenamento de energia RAG Austria AG, que está fornecendo apoio financeiro e industrial direcionado para o desenvolvimento da planta de pirólise de metano por plasma. O foco da colaboração é a otimização do sistema e a integração industrial. Essa colaboração fortalece a Graforce em seu caminho para a operação industrial contínua, aumenta a eficiência da planta e apoia o uso de plantas modulares em locais com disponibilidade variável de energias renováveis.

Uso dos fundos: ampliação e implantação no mercado

Os fundos serão usados para o avanço tecnológico, a implantação de plantas industriais adicionais e o desenvolvimento do mercado internacional. A Graforce planeja expandir suas capacidades de produção para atender à crescente demanda dos setores siderúrgico, químico e de transporte.

Declarações dos parceiros

“Com a entrada da Graforce em nosso portfólio, a Calderion amplia sua atuação nas cadeias de valor de combustíveis de nova geração, combinando captura de CO₂, conversão de metano por plasma e combustíveis sintéticos. Isso possibilita rotas integradas do metano e do CO₂ até hidrogênio e gás de síntese de baixo carbono, atendendo tanto à descarbonização industrial quanto à produção de combustíveis sustentáveis para os setores marítimo e de aviação”, explica Vincent Brillault, sócio-fundador da Calderion.

“A flexibilidade de fornecer diversos gases industriais de forma descentralizada e livre de emissões supre uma necessidade crítica na cadeia de valor industrial. Estamos contribuindo com nossa expertise em planejamento de projetos para levar essa tecnologia ao mercado global”, acrescenta Jens Rötteken, CEO da Terravent.

“Este investimento reforça o enorme potencial de nossa tecnologia de plasmólise para uma transição energética sustentável. Estamos ansiosos para trabalhar em conjunto a fim de tornar nossa tecnologia de plasmólise escalável e economicamente viável”, afirma Dr. Jens Hanke, CEO da Graforce GmbH.

Sobre os parceiros

Graforce GmbH – Pioneira em tecnologias de hidrogênio e gás de síntese livres de CO₂ baseadas em pirólise por plasma, permitindo a utilização de metano, biogás, gases de queima e gases de aterro como recursos industriais. www.graforce.com

Calderion & Audacia – Iniciada pela Audacia, a Calderion é um fundo industrial de tecnologia avançada dedicado à expansão de tecnologias de combustíveis de próxima geração. A Audacia está listada na Euronext Growth Paris. calderion.com | audacia.fr

Terravent – Investidora e desenvolvedora de projetos com foco em energias renováveis e infraestrutura integrada de hidrogênio. Mais de um gigawatt em projetos realizados ao longo de 25 anos. www.terravent.de

Wen.Co.Invest – Family office sediado em Oldenburg que investe em empreendimentos inovadores e orientados à sustentabilidade, com foco no impacto positivo de longo prazo. www.wegasupport.de

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.