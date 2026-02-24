Simon-Kucher sceglie Navan per modernizzare il programma globale di viaggio
La società di consulenza globale consoliderà le operazioni nel settore dei viaggi con Navan in più di dodici mercati
PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), la piattaforma globale di viaggi e spese aziendali basata sull'AI, oggi ha annunciato di essere stata scelta da Simon-Kucher, la società di consulenza leader mondiale nel settore della crescita commerciale e dei prezzi, come suo partner globale di viaggi. I team di Simon-Kucher ora avranno accesso alla piattaforma di gestione viaggi basata sull'AI di Navan in oltre dodici mercati, tra cui Nordamerica, Europa e regione APAC.
“Il nostro lavoro è sempre più globale, e i viaggi rimangono un elemento essenziale per come collaboriamo con i clienti e tra di noi”, ha dichiarato Thomas Wohlan, Direttore di Travel Management in Simon-Kucher.
