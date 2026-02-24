MIPI Alliance发布UniPro v3.0与M-PHY v6.0，加速移动、PC及车载领域边缘人工智能的JEDEC UFS性能提升

布里奇沃特，新泽西州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 致力于制定移动设备及其他互联生态系统有线接口标准化规范的国际组织MIPI Alliance今日宣布对其两项基础规范进行重大更新。MIPI UniPro v3.0与MIPI M-PHY v6.0为新一代JEDEC通用闪存存储（UFS 5.0）解决方案带来显著的性能、延迟及能效提升，可支持智能手机、平板电脑、PC、游戏主机、汽车及工业应用中更强大的边缘人工智能工作负载。

MIPI Alliance主席Hezi Saar表示，“十多年来，M-PHY和UniPro一直作为JEDEC UFS的互连层，为各类设备提供高性能、低功耗的闪存存储解决方案。最新版本在此基础上实现了速度与效率的突破，为新兴的边缘人工智能工作负载提供支持，在这些场景中， 低延迟、高带宽且节能的数据访问、处理和存储正变得日益重要。”

MIPI M-PHY v6.0增强功能

最新版本的性能驱动物理层接口MIPI M-PHY v6.0引入：

采用PAM4信号方案的高速率档位（HS-G6），将接口带宽提升至每通道最高46.694 Gbps

适用于HS-G6的新型1b1b线路编码方案，通过降低物理层编码开销显著提升吞吐效率

可选的链路均衡与训练功能，提升性能余量并增强互操作性

该规范向后兼容M-PHY v5.0。

MIPI UniPro v3.0增强功能

MIPI UniPro是一种应用无关的传输层和链路层协议，用于连接芯片组和外围组件。3.0版本的主要更新包括：

支持每通道每方向高达46.6 Gbps的数据速率，基于M-PHY v6.0高速率档位6（HS-G6）及其新型高效1b1b编码方案

新型传输帧结构（TFS）、Reed-Solomon前向纠错（RS-FEC）、64位循环冗余校验（CRC）、TFS数据扰码、灰码编码、预编码及通道对齐功能

引入链路均衡训练流程，协助应用层识别最佳发射均衡设置

通过全新M-PHY v6.0 HS-G6实现UniPro互连的新特性，可在应用层实现低于10 -22 的比特误码率（BER）

的比特误码率（BER） 强制支持高速链路启动（采用M-PHY HS-G1速率A），降低链路启动延迟

该规范向后兼容UniPro v2.0。

与JEDEC的合作

即将推出的JEDEC UFS 5.0通过MIPI UniPro v3.0和M-PHY v6.0提供互连层，它针对人工智能移动设备及其他边缘设备进行了优化，显著提升了传输速度、安全性及信号完整性。这些最新版本延续了MIPI Alliance与JEDEC长期以来的合作，致力于打造性能卓越、能效出众的闪存存储解决方案。

参与MIPI UniPro和M-PHY工作组的公司包括： Arasan Chip Systems, Inc.、Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd.、BitifEye Digital Test Solutions GmbH、Google LLC、Keysight Technologies Inc.、KIOXIA Corporation、MediaTek Inc.、Mixel, Inc.、Phison Electronics Corporation、Prodigy Technovations Pvt. Ltd.、Protocol Insight, LLC、Qualcomm Incorporated、Robert Bosch GmbH、Samsung Electronics, Co.、Sandisk Technologies, Inc.、Siemens Digital Industries Software、Silicon Motion, Inc.、SK hynix; Synopsys, Inc.、Tektronix, Inc.、Teledyne LeCroy、Texas Instruments Incorporated、Valens Semiconductor、Wuhan Jingce Electronic Group Co., Ltd.、Yangtze Memory Technologies Co., Ltd.等。

即将举办的网络研讨会与支持资源

MIPI与JEDEC将于2026年3月31日美国东部时间上午11点/太平洋时间上午8点联合举办网络研讨会，主题为《UFS技术演进：依托M-PHY v6.0与UniPro v3.0实现新一代性能、能效与可靠性》。本次联合网络研讨会将概括介绍最新版本规范，探讨UFS、UniPro与M-PHY的强强联合如何推动尖端闪存存储应用发展。此外，MIPI-JEDEC在“2025年嵌入式世界展暨会议”上发布的专题报告《通用闪存存储如何赋能汽车与工业领域的边缘人工智能应用》现已开放下载。

