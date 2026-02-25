-

アンダーセン・コンサルティング、アシュア・コンサルティングとの業務体制を拡大

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、プロジェクト管理およびプロジェクト・ポートフォリオ管理を専門とするドイツ拠点の経営コンサルティング企業であるアシュア・コンサルティングとの協業による、同社プラットフォームの強化を発表しました。

2003年設立のアシュア・コンサルティングは、組織による複雑なプロジェクトや変革の遂行を支援しています。同社は、顧客のプロジェクト・マネジメント・オフィス（PMO）の設置・運営を支援し、ガバナンスやポートフォリオ管理の強化を支援し、また、各顧客のニーズに応じて、従来型、アジャイル型、またはハイブリッド型のプロジェクト・マネジメント手法の遂行を支援しています。また、大規模システムやプロセス展開における直接支援、組織的および文化的変革に向けた統合的なチェンジ・マネジメント、国際的に評価されたプロジェクト・マネジメント基準に則ったコーチング・プログラムや研修プログラムを提供し、顧客組織内での持続可能な能力の構築を支援しています。

アシュア・コンサルティングのマネージング・ディレクターであるクリスチャン・ロウクリフ氏は、「今回の協業により、ますます複雑化する変革に直面する顧客に対し、当社のプロジェクト遂行の専門知識やアジャイル型変革推進力を一層強化できます」と述べ、「両社でともに、より効果的な計画作りとより確実な実行の面で組織を支え、プロジェクト・ライフサイクルを超えて変革が持続するよう、変革を組織文化に定着させることを目指します」と語っています。

アンダーセン・コンサルティングのグローバル会長兼最高経営責任者のマーク・L・ヴォルサッツは、「アシュア・コンサルティングは、プロジェクト遂行における高度な規律、組織文化面での洞察力、そして適応力という、今日の急速に変化するビジネス環境で必要不可欠な要素を兼ね備えています。今回の協業により、戦略策定やデジタル・イネーブルメントから計画を成果へと変える業務実行に至るまでの一連の変革遂行能力を強化することができます」とコメントしています。

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスをグローバルに展開するコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングはアンダーセン・グローバルの多角的なサービス・モデルと統合しており、世界に5万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバー・ファームと提携ファームを通じて1,000以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバル・モビリティー、アドバイザリーに関する世界トップクラスの専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界中のメンバー・ファームと提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

