Andersen Consulting zwiększa potencjał, nawiązując współpracę z Assure Consulting

Założona w 2003 r. firma Assure Consulting wspiera organizacje w skutecznej realizacji złożonych projektów i dokonywaniu kompleksowych transformacji. Firma pomaga klientom w zakładaniu i obsłudze biur odpowiedzialnych za zarządzanie przedsięwzięciami (ang. PMO), we wzmacnianiu zarządzania, w tym zarządzania portfelem, a także w stosowaniu klasycznych, elastycznych lub hybrydowych podejść do zarządzania projektami dostosowanych do określonych potrzeb. Assure Consulting oferuje również praktyczne wsparcie w zakresie wdrażania systemów i procesów na dużą skalę, zintegrowanego zarządzania zmianami na potrzeby przemian organizacyjnych lub kulturowych oraz programów coachingu i szkoleń zgodnych z uznanymi na szczeblu międzynarodowym standardami w zakresie zarządzania projektami, aby budować trwałe zdolności w organizacjach klientów.

– Dzięki tej współpracy możemy zaoferować naszą wiedzę fachową w zakresie realizacji projektów i elastyczne zdolności w dziedzinie transformacji na większą skalę, aby mogli z nich skorzystać klienci mierzący się z coraz bardziej skomplikowanymi zmianami – powiedział Christian Rawcliffe, dyrektor zarządzający Assure Consulting. – Razem będziemy mogli pomagać organizacjom nie tylko w lepszym planowaniu, ale również w stabilniejszej realizacji, włączając zmiany w kulturę przedsiębiorstw, aby ich skutki przetrwały również po zakończeniu cyklu życia danego przedsięwzięcia.

– Assure Consulting zapewnia wyjątkowe połączenie ścisłej dyscypliny w zakresie realizacji projektów, wnikliwej znajomości kultur oraz zdolności dostosowawczych; wszystkie te cechy są nieodzowne w dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Nawiązanie tej współpracy pozwala nam zwiększyć zdolności w zakresie przeprowadzania kompleksowych transformacji, od strategii i wsparcia za pomocą rozwiązań cyfrowych po realizację na szczeblu operacyjnym zapewniającą przełożenie planów na wyniki – dodał Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 50 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 1000 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

