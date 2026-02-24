-

Aeris y Verizon Business simplifican la expansión de la IoT global con conectividad y orquestación unificadas

Los nuevos servicios de aceleración de IoT (IoTA) de Aeris permiten que empresas multinacionales localicen dispositivos estadounidenses en semanas, ya no en meses, gracias a la conectividad de IoT y la plataforma ThingSpace de Verizon Business, todo a través de una arquitectura global única

Mark Cratsenburg - Chief Commercial Officer, IoT Business Unit, Aeris

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Aeris, líder global en plataformas de gestión inalámbricas, servicios de seguridad y programas de vehículos, anunció hoy una relación de gestión de conectividad IoT entrante con Verizon Business con el objetivo de transformar la manera en que empresas multinacionales gestionan y escalan las implementaciones de IoT internacionales. La colaboración presenta Aeris IoTA Inbound Services, una solución que integra la plataforma de gestión de conectividad de IoTA directamente con la plataforma ThingSpace de Verizon para simplificar las operaciones multirregionales.

