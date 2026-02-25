-

Andersen Consulting espande le proprie capacità con Assure Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting consolida la propria piattaforma con l'arrivo dell'azienda collaboratrice Assure Consulting, società tedesca di consulenza gestionale specializzata nel management di progetti e di portafogli di progetti.

Assure Consulting nasce nel 2003 per supportare le organizzazioni nella realizzazione di progetti e trasformazioni complesse. L'azienda aiuta i clienti a istituire e gestire Project Management Office (PMO), a rafforzare la governance e la gestione del portafoglio e ad applicare approcci di project management classici, agili o ibridi personalizzati in base alle rispettive esigenze. Assure Consulting fornisce anche supporto pratico per la messa in opera di sistemi e processi su larga scala, per la gestione integrata del cambiamento mirato alla trasformazione organizzativa e culturale e per i programmi di coaching e formazione, nel rispetto degli standard di gestione progettuale riconosciuti a livello internazionale, nell'obiettivo di sviluppare competenze sostenibili nell'ambito delle organizzazioni clienti.

"Grazie a questa collaborazione potremo ampliare sia le competenze acquisite nella consegna dei progetti, sia le capacità di trasformazione agile per i clienti che affrontano cambiamenti sempre più complessi", è il commento di Christian Rawcliffe, direttore generale di Assure Consulting. "Insieme, aiuteremo le organizzazioni non solo a migliorare la pianificazione, ma anche ad attuare i progetti in modo più affidabile, integrando il cambiamento nella cultura aziendale per garantirne la continuità anche oltre il ciclo di vita del progetto".

Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen, ha aggiunto: "Assure Consulting apporta una combinazione esclusiva di disciplina approfondita nell'esecuzione dei progetti, ambito culturale e adattabilità, tutti elementi essenziali nell'attuale contesto aziendale dinamico. È una collaborazione che ci consente di migliorare la nostra capacità di realizzare una trasformazione completa: dalla strategia e dall'abilitazione digitale fino all'esecuzione operativa in grado di trasformare i progetti in risultati".

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che vanno dalla strategia aziendale al business, dalla tecnologia alla trasformazione dell'AI, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global e offre competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 50.000 professionisti a livello mondiale e una presenza con oltre 1.000 sedi tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che fornisce soluzioni di consulenza tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici in tutto il mondo.

