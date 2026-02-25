Descarbonización industrial: Calderion, WenCo y Terravent invierten en Graforce para escalar la pirólisis de plasma a nivel mundial

BERLÍN--(BUSINESS WIRE)--El consorcio de inversores formado por el fondo industrial y tecnológico de combustibles de próxima generación con sede en París Calderion (Audacia), el desarrollador de infraestructuras Terravent y WenCo Family Office, anuncia el cierre de una ronda de financiación estratégica de dos dígitos por valor de millones de euros para Graforce GmbH, con sede en Berlín.

La inversión está dedicada a la ampliación industrial de la tecnología patentada de pirólisis de plasma de Graforce, para abordar la creciente demanda mundial de soluciones rentables de eliminación de carbono, gas de síntesis e hidrógeno con bajas emisiones de carbono que sean compatibles con las infraestructuras industriales existentes.

Alternativa disruptiva a los procesos convencionales

La tecnología de Graforce busca reemplazar las rutas tradicionales con alto consumo de CO₂, como el reformado con vapor y la gasificación clásica. Al aplicar plasma al metano, el biogás, el gas de antorcha y el gas de vertedero, el proceso convierte estas corrientes en sus valiosos componentes moleculares en lugar de emitirlos.

El resultado es una producción de alta eficiencia de hidrógeno limpio y gas de síntesis, mientras que el carbono se obtiene como materia prima industrial de alta pureza que permanece en los ciclos de los materiales. Al utilizar materias primas biogénicas, el proceso permite una huella de CO₂ negativa (eliminación de carbono), ya que el carbono se almacena permanentemente en lugar de liberarse a la atmósfera. Este enfoque modular permite la producción descentralizada directamente en el punto de consumo, lo que reduce significativamente los costos de transporte y la pérdida de energía.

Cooperación estratégica con RAG Austria AG

Paralelamente a la ronda de financiación, Graforce está intensificando su colaboración con la empresa de almacenamiento de energía RAG Austria AG, que proporciona apoyo financiero e industrial específico para el desarrollo de la planta de pirólisis por plasma de metano. La colaboración se centra en la optimización de sistemas y la integración industrial. Esta colaboración fortalece a Graforce en su camino hacia la operación industrial continua, aumenta la eficiencia de la planta y promueve el uso de plantas modulares en ubicaciones con disponibilidad variable de energías renovables.

Uso de los fondos: escalamiento y desarrollo del mercado

Los fondos se destinarán al desarrollo tecnológico, la construcción de nuevas plantas industriales y el desarrollo del mercado internacional. Graforce prevé ampliar su capacidad de producción para satisfacer la creciente demanda de los sectores siderúrgico, químico y del transporte.

Declaraciones de los socios

“Con la incorporación de Graforce a nuestra cartera, Calderion refuerza su cobertura de cadenas de valor de combustibles de última generación, combinando la captura de CO₂, la conversión de metano a partir de plasma y combustibles sintéticos. Esto permite rutas integradas desde el metano y el CO₂ hasta el hidrógeno y el gas de síntesis bajos en carbono, lo que contribuye tanto a la descarbonización industrial como a la producción de combustibles sostenibles para el sector marítimo y la aviación. La tecnología de Graforce también ofrece a quienes exploran el hidrógeno natural una solución para valorizar el metano asociado sin emisiones de CO₂“, explicó Vincent Brillault, socio fundador de Calderion.

“La flexibilidad para suministrar diversos gases de producto de forma descentralizada y sin emisiones cierra una brecha crucial en la cadena de valor industrial. Aportamos nuestra experiencia en planificación de proyectos para llevar esta tecnología al mercado global“, agregó Jens Rötteken, CEO de Terravent.

“Esta inversión subraya el enorme potencial de nuestra tecnología de plasmálisis para una transición energética sostenible. Esperamos colaborar para que nuestra tecnología de plasmálisis sea escalable y rentable“, afirmó el Dr. Jens Hanke, CEO de Graforce GmbH.

Acerca de los socios

Graforce GmbH: pionero en tecnologías de hidrógeno y gas de síntesis libres de CO₂ basadas en pirólisis de plasma, que permiten la utilización de metano, biogás, gases de antorcha y de vertedero como recursos industriales. www.graforce.com

Calderion y Audacia: Calderion, fundado por Audacia, es un fondo industrial de tecnología profunda dedicado a escalar tecnologías de combustibles de próxima generación. Audacia cotiza en Euronext Growth Paris. calderion.com | audacia.fr

Terravent: inversor y desarrollador de proyectos especializado en energías renovables e infraestructura integrada de hidrógeno. Más de un gigavatio en proyectos realizados en 25 años. www.terravent.de

Wen.Co.Invest: oficina familiar con sede en Oldenburg que invierte en emprendimientos innovadores y orientados a la sostenibilidad para lograr un impacto positivo a largo plazo. www.wegasupport.de

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.