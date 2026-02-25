Décarbonisation industrielle : Calderion, WenCo et Terravent investissent dans Graforce pour étendre la pyrolyse plasma à l’échelle mondiale

BERLIN--(BUSINESS WIRE)--Le consortium d’investisseurs comprenant le fonds parisien Next Generation Fuels Industrial & Technological Calderion (Audacia), aux côtés du développeur d’infrastructures Terravent et de WenCo Family Office, annonce la clôture d’une ronde de financement stratégique à deux chiffres pour Graforce GmbH basée à Berlin.

L’investissement est dédié à la mise à l’échelle industrielle de la technologie propriétaire de pyrolyse plasma de Graforce, répondant à la demande mondiale croissante pour des solutions économiques d’hydrogène, de gaz de synthèse et d’élimination du carbone à faible teneur en carbone qui sont compatibles avec les infrastructures industrielles existantes.

Une alternative disruptive aux procédés conventionnels

La technologie de Graforce consiste à remplacer les filières traditionnelles émettrices de CO₂, telles que le reformage à la vapeur et la gazéification classique. En appliquant un plasma au méthane, au biogaz, au gaz de torchage et au gaz de décharge, le procédé transforme ces flux en leurs composants moléculaires à forte valeur ajoutée au lieu de les rejeter dans l’atmosphère.

Le résultat est une production à haut rendement d’hydrogène propre et de gaz de synthèse, tandis que le carbone est récupéré sous forme de matière première industrielle très pure, maintenue dans des cycles matière. Lorsque des intrants d’origine biogénique sont utilisés, le procédé permet d’atteindre une empreinte CO₂ négative (élimination du carbone), le carbone étant stocké de manière permanente plutôt que libéré dans l’atmosphère. Cette approche modulaire permet une production décentralisée directement au point de consommation, réduisant considérablement les coûts de transport et les pertes énergétiques.

Coopération stratégique avec RAG Austria AG

Parallèlement à la levée de fonds, Graforce renforce son partenariat avec la société de stockage d’énergie RAG Austria AG, qui apporte un soutien financier et industriel ciblé pour le développement continu de l’installation de pyrolyse plasma du méthane. La collaboration se concentre sur l’optimisation des systèmes et leur intégration industrielle. Elle renforce Graforce dans sa transition vers une exploitation industrielle continue, améliore l’efficacité des installations et favorise le déploiement d’unités modulaires sur des sites où la disponibilité des énergies renouvelables varie.

Utilisation des fonds : passage à l’échelle et déploiement commercial

Les fonds seront consacrés aux avancées technologiques, au déploiement de nouvelles installations industrielles et au développement des marchés internationaux. Graforce prévoit d’accroître ses capacités de production afin de répondre à la demande croissante des secteurs de la sidérurgie, de la chimie et du transport.

Déclarations des partenaires

« Avec l’intégration de Graforce à notre portefeuille, Calderion renforce sa couverture des chaînes de valeur des carburants de nouvelle génération, en combinant capture du CO₂, conversion du méthane par plasma et carburants synthétiques. Cela permet de créer des filières intégrées allant du méthane et du CO₂ vers l’hydrogène bas carbone et le gaz de synthèse, au service à la fois de la décarbonation industrielle et des carburants durables pour les secteurs maritime et aérien. La technologie de Graforce offre également aux explorateurs d’hydrogène naturel une solution pour valoriser le méthane associé sans émissions de CO₂ », explique Vincent Brillault, associé fondateur de Calderion.

« La capacité à fournir différents gaz produits de manière décentralisée et sans émissions comble un maillon critique de la chaîne de valeur industrielle. Nous apportons notre expertise en planification de projets afin de porter cette technologie sur le marché mondial », ajoute Jens Rötteken, PDG de Terravent.

« Cet investissement souligne l’énorme potentiel de notre technologie de plasmalysе pour une transition énergétique durable. Nous nous réjouissons de collaborer afin de rendre cette technologie évolutive et économiquement compétitive », déclare le Dr Jens Hanke, PDG de Graforce GmbH.

À propos des partenaires

Graforce GmbH – Pionnier des technologies d’hydrogène et de gaz de synthèse sans CO₂ basées sur la pyrolyse plasma, permettant la valorisation du méthane, du biogaz, des gaz de torchage et des gaz de décharge comme ressources industrielles. www.graforce.com

Calderion & Audacia – Initié par Audacia, Calderion est un fonds industriel deep tech dédié au passage à l’échelle des technologies de carburants de nouvelle génération. Audacia est cotée sur Euronext Growth Paris. calderion.com | audacia.fr

Terravent – Investisseur et développeur de projets spécialisé dans les énergies renouvelables et les infrastructures hydrogène intégrées. Plus d’un gigawatt de projets réalisés en 25 ans. www.terravent.de

Wen.Co.Invest – Entreprise familiale basée à Oldenburg investissant dans des entreprises innovantes orientées vers la durabilité, avec un impact positif à long terme. www.wegasupport.de

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.