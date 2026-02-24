Andersen Consulting fortalece su plataforma con Assure Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting incorpora a la empresa colaboradora Assure Consulting, una consultora de gestión con sede en Alemania especializada en dirección de proyectos y administración de carteras.

Fundada en 2003, Assure Consulting acompaña a las organizaciones en la ejecución de proyectos complejos y procesos de transformación. Asesora en la creación y operación de oficinas de gestión de proyectos (PMO), el fortalecimiento de la gobernanza y la administración de carteras, así como en la adopción de enfoques tradicionales, ágiles o híbridos, según las necesidades de cada organización. Además, brinda soporte en implementaciones de sistemas y procesos a gran escala, impulsa la gestión del cambio en transformaciones organizacionales y culturales, y desarrolla programas de capacitación y mentoría alineados con estándares internacionales para desarrollar capacidades sostenibles.

“Esta colaboración nos permite ampliar nuestra capacidad en ejecución de proyectos y transformación ágil para acompañar a clientes que enfrentan procesos de cambio cada vez más complejos”, señaló Christian Rawcliffe, director general de Assure Consulting. “Juntos ayudaremos a las organizaciones no solo a planificar mejor, sino también a ejecutar con mayor previsibilidad, integrando el cambio en su cultura para que perdure más allá del ciclo de vida de cada proyecto”.

Por su parte, Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen, agregó: “Assure Consulting aporta una combinación única de disciplina en la ejecución de proyectos, comprensión cultural y capacidad de adaptación, cualidades esenciales en el actual entorno empresarial en constante cambio. A través de esta colaboración, fortalecemos nuestra capacidad para ofrecer transformaciones integrales de punta a punta: desde la estrategia y la habilitación digital hasta la ejecución operativa que convierte los planes en resultados concretos”.

Andersen Consulting es una empresa global que brinda servicios en estrategia corporativa, transformación empresarial, tecnológica y basada en IA, además de soluciones de capital humano. Opera integrada al modelo multidimensional de Andersen Global y ofrece asesoramiento de primer nivel en consultoría, impuestos, servicios legales, valuación y movilidad global, a través de una plataforma internacional con más de 50 000 profesionales y presencia en más de 1000 oficinas en todo el mundo. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad en comandita simple que presta servicios a nivel global por medio de sus empresas miembro y colaboradoras.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.