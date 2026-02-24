-

Andersen Consulting fortalece su plataforma con Assure Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting incorpora a la empresa colaboradora Assure Consulting, una consultora de gestión con sede en Alemania especializada en dirección de proyectos y administración de carteras.

Fundada en 2003, Assure Consulting acompaña a las organizaciones en la ejecución de proyectos complejos y procesos de transformación. Asesora en la creación y operación de oficinas de gestión de proyectos (PMO), el fortalecimiento de la gobernanza y la administración de carteras, así como en la adopción de enfoques tradicionales, ágiles o híbridos, según las necesidades de cada organización. Además, brinda soporte en implementaciones de sistemas y procesos a gran escala, impulsa la gestión del cambio en transformaciones organizacionales y culturales, y desarrolla programas de capacitación y mentoría alineados con estándares internacionales para desarrollar capacidades sostenibles.

“Esta colaboración nos permite ampliar nuestra capacidad en ejecución de proyectos y transformación ágil para acompañar a clientes que enfrentan procesos de cambio cada vez más complejos”, señaló Christian Rawcliffe, director general de Assure Consulting. “Juntos ayudaremos a las organizaciones no solo a planificar mejor, sino también a ejecutar con mayor previsibilidad, integrando el cambio en su cultura para que perdure más allá del ciclo de vida de cada proyecto”.

Por su parte, Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen, agregó: “Assure Consulting aporta una combinación única de disciplina en la ejecución de proyectos, comprensión cultural y capacidad de adaptación, cualidades esenciales en el actual entorno empresarial en constante cambio. A través de esta colaboración, fortalecemos nuestra capacidad para ofrecer transformaciones integrales de punta a punta: desde la estrategia y la habilitación digital hasta la ejecución operativa que convierte los planes en resultados concretos”.

Andersen Consulting es una empresa global que brinda servicios en estrategia corporativa, transformación empresarial, tecnológica y basada en IA, además de soluciones de capital humano. Opera integrada al modelo multidimensional de Andersen Global y ofrece asesoramiento de primer nivel en consultoría, impuestos, servicios legales, valuación y movilidad global, a través de una plataforma internacional con más de 50 000 profesionales y presencia en más de 1000 oficinas en todo el mundo. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad en comandita simple que presta servicios a nivel global por medio de sus empresas miembro y colaboradoras.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishFrenchChinese Traditional

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting amplía sus servicios de asesoría sobre activos inmobiliarios mediante la colaboración con Grinity

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting ha celebrado un acuerdo de colaboración con Grinity, consultora de activos inmobiliarios que brinda servicios técnicos, medioambientales y de desarrollo sostenible a los mercados de la construcción y los bienes raíces. Grinity, que opera en la República Checa y Eslovaquia con más de 130 profesionales, atiende a clientes privados y públicos en lo referido a desarrollo comercial, industria, tecnología, automoción y sostenibilidad. La empresa bri...

Andersen Consulting amplía sus capacidades de datos y análisis con Insight Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting mejora su plataforma a través de un acuerdo de colaboración con Insight Consulting, una consultora líder en estrategia digital y de datos con presencia en Sudáfrica, Mozambique y el Reino Unido. Insight Consulting ofrece servicios integrales en toda la red de valor digital, incluyendo estrategia digital, fluidez digital, IA empresarial, desarrollo de software a medida, integración de datos, análisis, planificación y previsión. Sus equipos mult...

Andersen Consulting amplía las capacidades del talento ejecutivo con Lansdowne Executive Search

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting fortalece su práctica de capital humano mediante un acuerdo de colaboración celebrado con Lansdowne Executive Search, empresa con sede en Dublín que se especializa en la búsqueda de ejecutivos, la gestión interina y los nombramientos para directorios. "Fundada en 2015, Lansdowne Executive Search es una empresa irlandesa que ofrece servicios de búsqueda de ejecutivos de alto nivel, ejecutivos a tiempo parcial y colocación en directorios. Como b...
Back to Newsroom