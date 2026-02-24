NorthX Biologics en Demeetra kondigen een strategische samenwerking aan om een sneller pad met minder risico's van gen naar GMP te bieden

MATFORS, Zweden & LEXINGTON, Ky.--(BUSINESS WIRE)--NorthX Biologics en Demeetra maakten vandaag een strategische samenwerking bekend waarin een uitstekende hoge-titer GS (-/-) CHO-cellijn gecombineerd wordt met volledige vrijheid om te werken en geen extra IP-gerelateerde kosten, samen met geavanceerde technologieën voor cellijnontwikkeling en kwaliteitsvolle procesontwikkeling, MCB banking en GMP-productieservices. De samenwerking is bedoeld om biotech-bedrijven te helpen IND-enabling en klinische mijlpalen sneller te bereiken, met minder technische setbacks en zonder de behoefte cellijnen opnieuw te moeten opbouwen of processen te herkwalificeren bij de overstap naar een productiepartner.

Het partnerschap combineert Demeetra’s CleanCut™ CHO-platformen en stabiele CLD-services met NorthX Biologics’ bewezen GMP-productiecapaciteiten, expertise in het op schaal brengen van processen waaronder vullen en afwerken, en regelgevingskwaliteit.

