Check Point與ControlPlane攜手合作，協助企業安全擴展AI規模，加速代理創新

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 專注於AI安全和開發、安全性和作業（DevSecOps）的諮詢公司ControlPlane與網路安全解決方案的先驅和全球領導者Check Point Software Technologies Ltd.今日宣布達成策略合作，旨在幫助企業安全地大規模部署大型語言模型（LLM）和代理式AI系統。

此次合作將提供一個全面且符合監理要求的安全框架，旨在降低風險、保護敏感資料，並幫助企業自信地從AI實驗過渡到生產部署。透過將Check Point的AI原生威脅防禦平台與ControlPlane在雲端原生架構和DevSecOps方面的深厚專長結合，企業可以安全地部署AI，而不會阻礙創新。

隨著企業將AI計畫從試點推進到實際應用階段，他們面臨日益嚴重的「AI準備差距」。諸如提示注入攻擊、未經授權的存取、資料外洩和模型濫用等新興威脅帶來了傳統安全控制措施無法因應的風險。世界經濟論壇指出，87%的安全主管認為AI相關漏洞是成長最快的網路風險，凸顯了建構有針對性的AI安全解決方案的迫切性。

ControlPlane已在一家監理嚴格的金融服務機構部署了Check Point的AI安全平台，保護每天處理超過300萬個提示訊息的AI工作負載。ControlPlane利用Check Point的平台作為安全基礎，協助該機構滿足嚴格的監理、治理和資料保護要求，同時保持了開發速度並助力負責任的AI應用，最終實現了可擴展的生產級安全防護，既保護了敏感資料，也維護了企業聲譽。

「代理式AI系統必須在設計之初就確保安全，並在整個生命週期內受到保護，而不是在安全事故發生後才進行補救。」ControlPlane創辦人暨執行長Andrew Martin表示，「AI工作負載絕大多數部署在Kubernetes上，而我們的團隊在保障這些環境安全方面擁有無與倫比的專業能力。透過此次合作，企業可以充滿信心地加速AI交付，因為安全性從一開始就已融入其中，而不是成為一種限制。」

「企業正在積極擁抱AI，以提高生產力、實現決策自動化並變革營運模式，但這種應用也以前所未有的速度擴大了攻擊面。」Check Point Software人工智慧安全副總裁David Haber表示，「我們與ControlPlane攜手合作，幫助企業在雲端原生環境中安全地部署AI。Check Point的AI原生平台能夠保護從訓練和推理到代理編排的AI生命週期的各個階段，從而幫助客戶在保持強大的安全、法遵和治理能力的同時，更快地進行創新。」

關於ControlPlane

ControlPlane是一家高度專業化的企業級DevSecOps和AI安全諮詢公司，致力於為受監理的組織設計、建構並保障雲端原生解決方案的安全性。公司的使命是在加速創新的同時，確保可靠、法遵和安全。瞭解更多資訊，請造訪：control-plane.io。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。