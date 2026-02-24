NorthX Biologics et Demeetra annoncent une collaboration stratégique visant à proposer un parcours plus rapide et moins risqué, des gènes à la fabrication conforme aux BPF

MATFORS, Suède et LEXINGTON, Kentucky--(BUSINESS WIRE)--NorthX Biologics et Demeetra ont annoncé aujourd’hui une collaboration stratégique visant à combiner une lignée cellulaire CHO GS (-/-) à haut titre, la meilleure de sa catégorie, avec une liberté totale d’exploitation et sans coûts supplémentaires liés à la propriété intellectuelle, ainsi que des technologies avancées de développement de lignées cellulaires, un développement de processus de haute qualité, des services bancaires MCB et des services de fabrication conformes aux bonnes pratiques de fabrication (BPF). L’objectif de cette collaboration est d’aider les entreprises de biotechnologie à franchir plus rapidement les étapes cliniques ainsi que celles menant à la mise sur le marché de nouveaux médicaments expérimentaux (investigational new drug, IND), tout en évitant les contretemps techniques et la reconstruction de lignées cellulaires ou la nouvelle homologation de processus lors du passage à un partenaire de fabrication.

Ce partenariat associe les plateformes CleanCut™ CHO et les services de développement de lignées cellulaires (DLC) stables de Demeetra avec les capacités de production conformes aux BPF éprouvées de NorthX Biologics, son expertise en matière d’industrialisation des processus, y compris dans le domaine du remplissage et de la finition, et sa rigueur réglementaire. Ensemble, les deux sociétés proposent un modèle intégré qui permet de minimiser les retards liés aux transferts de technologie, de réduire le risque de reconstruction coûteuse des lignées cellulaires et d’accélérer l’obtention des autorisations IND ainsi que la fabrication de matériaux cliniques.

Un partenariat conçu pour réduire les risques et faire gagner du temps

Cette offre conjointe permet de répondre à certains des défis les plus courants auxquels sont confrontées les entreprises de biotechnologie, comme des cycles de développement longs, des goulots d’étranglement techniques et des retards coûteux ayant un impact sur l’évaluation et les calendriers de levée de fonds. En rationalisant le DLC et la fabrication conforme aux BPF, les clients bénéficient d’un parcours fluide et continu, de la phase de développement précoce à l’obtention de matériaux de haute qualité destinés aux essais cliniques. Pour les entreprises de biotechnologie en phase de démarrage qui opèrent avec des délais de financement serrés, un simple retard de trois mois peut avoir un impact significatif sur la valorisation et les résultats financiers.

« Ce partenariat avec Demeetra renforce notre capacité à accompagner les entreprises de biotechnologie tout au long de leur parcours, en leur offrant un accès rapide, fiable et continu à des matériaux conformes aux BPF », a déclaré Janet Hoogstraate, PDG de NorthX Biologics. « Elles n’ont plus à choisir entre le développement de lignées cellulaires de premier ordre et la mise en œuvre éprouvée des normes BPF. Notre collaboration avec Demeetra offre une solution optimale pour le développement de produits biologiques. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec NorthX Biologics », a confié pour sa part Jack Crawford, PDG de Demeetra. « Les plateformes de Demeetra sont conçues pour produire des lignées cellulaires pouvant passer directement au stade de la fabrication sans nécessiter de reconstruction ni de négociations de licences en aval. Ce partenariat avec NorthX Biologics boucle la boucle. Ensemble, nous avons mis en place un processus complet et hautement performant qui protège à la fois le calendrier des programmes et la valeur économique globale des actifs du client. »

Principaux avantages pour les clients

Développement de lignées cellulaires libres de droits : la valeur économique de la molécule est préservée grâce à la collecte de fonds, à des partenariats ou à des acquisitions

Une équipe unique et coordonnée : transition directe du DLC à la fabrication conforme aux BPF sans nouvelle homologation

Réduction des risques techniques et réglementaires

Délais plus courts pour atteindre le stade IND/la Phase I

La collaboration entre Demeetra et NorthX Biologics témoigne de l’engagement commun des deux entreprises à réduire la fragmentation lors du développement précoce de produits biologiques. En intégrant l’ingénierie génomique, le développement de lignées cellulaires, le traitement en amont et l’exécution conforme aux BPF dans un cadre coordonné, les deux entreprises visent à simplifier la prise de décision pour les leaders du secteur de la biotechnologie et à limiter le risque cumulatif lié aux transferts vers plusieurs fournisseurs.

À propos de NorthX Biologics

NorthX Biologics est un sous-traitant pharmaceutique (contract development manufacturing organisation, CDMO) et le pôle d’innovation national suédois pour les produits biologiques avancés. L’entreprise permet de mettre au point des thérapies de nouvelle génération qui dépassent les méthodes de fabrication traditionnelles. Forte de plus de 30 ans d’expérience dans la fabrication conforme BPF, NorthX Biologics propose des services complets, notamment dans les secteurs du développement de processus, des protéines recombinantes, des vaccins, des vecteurs viraux, des thérapies cellulaires, ainsi que dans le remplissage et la finition en conditions aseptiques. Basée à Matfors, en Suède, et disposant d’une usine à Stockholm, l’entreprise dessert des clients dans le monde entier.

À propos de Demeetra

Demeetra est une société d’ingénierie génomique qui propose des plateformes intégrées pour l’édition génomique, l’intégration basée sur les transposons et le développement de lignées cellulaires. Ses technologies offrent des performances élevées et une filiation claire en matière de propriété intellectuelle, ce qui permet de les adopter en toute confiance dans les flux de recherche, de développement et de biofabrication.

