GAIA et Daiichi Sankyo Europe concluent un partenariat exclusif pour lancer une thérapie numérique de nouvelle génération pour les soins cardiovasculaires en Europe.

HAMBOURG, Allemagne et MUNICH--(BUSINESS WIRE)--GAIA, pionnier des thérapies numériques fondées sur des preuves, et Daiichi Sankyo Europe ont annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique exclusif pour commercialiser lipodia dès son autorisation réglementaire1.

Cette thérapie numérique est conçue pour aider les adultes souffrant d’hypercholestérolémie. Cette collaboration globale associe l’expertise de longue date de GAIA dans le développement d’interventions non pharmacologiques validées cliniquement à la grande expérience scientifique de Daiichi Sankyo dans la gestion des risques cardiovasculaires et la santé. Ensemble, les partenaires, tous deux membres de l’Association allemande des entreprises pharmaceutiques basées sur la recherche (vfa), visent à combler une lacune persistante dans les soins chroniques : tirer parti des technologies numériques pour améliorer la vie des patients en favorisant un changement de comportement durable et à long terme.

Étendre les soins cardiovasculaires au-delà des médicaments

En vertu de cet accord, Daiichi Sankyo Europe obtient les droits exclusifs pour lipodia, marquant ainsi une expansion stratégique de son portefeuille cardiovasculaire dans le domaine des thérapies numériques. Le partenariat couvre initialement l’Allemagne, le plus grand marché européen des soins de santé, et intègre des mécanismes d’expansion pour tous les principaux marchés du continent. Il reflète la prise de conscience croissante que la santé cardiaque holistique nécessite des solutions intégrées combinant un traitement pharmacologique et un soutien comportemental fondé sur des preuves. Les maladies cardiovasculaires (MCV) restent la première cause de décès en Europe et sont responsables de plus de 10 000 décès chaque jour. Pourtant, 80 % des maladies cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux sont évitables. Les principaux facteurs de risque des MCV sont l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie, le diabète, le tabagisme, l’obésité et la sédentarité, auxquels s’ajoutent une mauvaise alimentation, une consommation excessive d’alcool et le stress.2 S’appuyant sur les dernières données scientifiques fondées sur des preuves en matière de santé comportementale et combinant celles-ci avec des méthodes psychologiques et psychothérapeutiques de pointe, lipodia s’adapte de manière dynamique aux besoins individuels des patients grâce à des dialogues interactifs. Des fonctionnalités supplémentaires complètes favorisent davantage l’intégration de routines saines dans la vie quotidienne, aidant les patients à traduire leurs intentions en actions durables. Lipodia est une thérapie numérique de nouvelle génération, entièrement automatisée, accessible sur presque tous les appareils connectés, ce qui permet une utilisation flexible et indépendante du lieu.

Mario Weiss, directeur général de GAIA : « Les thérapies numériques ouvrent une nouvelle dimension dans les soins cardiovasculaires en s’attaquant aux facteurs comportementaux et psychologiques que les médicaments seuls ne peuvent résoudre. Avec lipodia, nous traduisons plus de deux décennies d’expertise scientifique, technologique et thérapeutique en une solution évolutive pour l’une des maladies chroniques les plus répandues. Grâce à notre partenariat avec Daiichi Sankyo Europe, nous sommes dans la meilleure position pour intégrer cette thérapie numérique fondée sur des preuves dans les soins courants dans un avenir proche, afin d’atteindre la portée, la crédibilité scientifique et l’impact attendus par les patients et les médecins. »

Oliver Appelhans, directeur de l’unité commerciale spécialisée UE, Daiichi Sankyo Europe :

« Chez Daiichi Sankyo, nous nous soucions de chaque battement de cœur. Notre objectif est de protéger les personnes contre les maladies cardiovasculaires et d’aider celles qui en souffrent, afin qu’elles puissent profiter de chaque instant précieux que la vie leur offre. Les thérapies numériques représentent une étape importante vers une approche holistique de la santé cardiaque. En nous associant à GAIA, nous combinons l’excellence pharmaceutique et l’innovation thérapeutique numérique fondée sur des données probantes afin d’accompagner les patients au-delà de nos médicaments. Cette collaboration reflète notre approche centrée sur le patient visant à développer de nouvelles solutions qui améliorent les résultats à long terme. »

Voie vers un accès remboursé

Afin de garantir un large accès aux patients, GAIA prévoit de soumettre lipodia à remboursement dès que les données de l’essai pivot de phase 3 RCT seront disponibles. Une fois approuvé, le traitement numérique serait remboursé par l’assurance maladie obligatoire via la voie DiGA3 et prescrit par les médecins dans le cadre des soins cardiovasculaires de routine sur le troisième plus grand marché de la santé au monde, ce qui réduirait considérablement les obstacles à l’accès pour les patients.

Les maladies cardiovasculaires restant l’une des principales causes de morbidité en Allemagne et au-delà, ce partenariat positionne lipodia comme un complément évolutif et fondé sur des preuves aux voies de traitement établies et renforce le rôle de l’Allemagne en tant que marché leader pour les thérapies numériques réglementées.

À propos de GAIA

GAIA est le leader mondial dans le développement de thérapies numériques entièrement automatisées et fondées sur des preuves scientifiques, qui profitent aux patients, aux médecins et aux assureurs depuis plus de deux décennies. Son portefeuille de produits comprend non seulement des applications de santé numériques (DiGA), mais aussi de nombreuses thérapies innovantes pour les troubles mentaux, ainsi que d’autres domaines thérapeutiques tels que l’immunologie, la rhumatologie, la sclérose en plaques et les douleurs dorsales.

Depuis plus de 25 ans, GAIA combine sous un même toit une expertise scientifique, technologique et thérapeutique. Son objectif est d’aider le plus grand nombre possible de personnes à retrouver et à maintenir leur santé mentale et physique, améliorant ainsi leur qualité de vie et leur bien-être. L’équipe d’experts de GAIA a confirmé l’efficacité de ses produits dans plus de 30 essais cliniques randomisés et méta-analyses. GAIA est le 48e membre de l’Association des entreprises pharmaceutiques basées sur la recherche (vfa). Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.gaia-group.com/en.

À propos de Daiichi Sankyo

Daiichi Sankyo est une entreprise mondiale innovante dans le domaine de la santé qui contribue au développement durable de la société en découvrant, développant et fournissant de nouvelles normes de soins afin d’améliorer la qualité de vie dans le monde entier. Forte de plus de 120 ans d’expérience, Daiichi Sankyo s’appuie sur ses compétences scientifiques et technologiques de classe mondiale pour créer de nouvelles modalités et des médicaments innovants destinés aux personnes atteintes de cancer, de maladies cardiovasculaires et d’autres maladies pour lesquelles les besoins médicaux non satisfaits sont importants. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.daiichi-sankyo.eu.

1 Les patients sont en phase 3 du RCT

2 Fédération mondiale du cœur. Prévention. Disponible sur : https://world-heart-federation.org/what-we-do/prevention/. Dernière consultation en octobre 2025

3 Les DiGA (Digitale Gesundheitsanwendungen) peuvent être prescrites aux personnes couvertes par l’assurance maladie obligatoire allemande et sont remboursées par l’assurance maladie si la DiGA a passé avec succès l’évaluation de l’Institut fédéral allemand des médicaments et des dispositifs médicaux (BfArM), ce qui lui permet d’être inscrite dans un répertoire des applications de santé numériques remboursables. Voir https://www.bfarm.de/EN/Medical-devices/Tasks/DiGA-and-DiPA/Digital-Health-Applications/Interesting-facts/_node.html, dernière consultation le 19 février 2026

