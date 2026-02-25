Check Point en ControlPlane gaan samenwerken om bedrijven te helpen AI veilig op te schalen en agentic innovatie te versnellen

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--ControlPlane, een gespecialiseerd adviesbureau op het gebied van AI-beveiliging en DevSecOps, en Check Point Software Technologies Ltd., een pionier en wereldwijde leider op het gebied van cyberbeveiligingsoplossingen, hebben vandaag een strategische samenwerking aangekondigd. Deze samenwerking heeft tot doel bedrijven te helpen bij het veilig implementeren van grote taalmodellen (LLM's) en agentic AI-systemen op grote schaal.

Het partnerschap levert een uitgebreid, regelgevingsklaar beveiligingskader dat is ontworpen om risico's te verminderen, gevoelige gegevens te beschermen en organisaties in staat te stellen om met vertrouwen over te stappen van AI-experimenten naar productie-implementatie. Door het AI-native platform voor dreigingspreventie van Check Point te combineren met de diepgaande expertise van ControlPlane op het gebied van cloud-native architecturen en DevSecOps, kunnen bedrijven AI veilig in gebruik nemen zonder de innovatie te vertragen.

