-

Poxel : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec ODDO BHF SCA

LYON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par la société POXEL (Paris:POXEL) à ODDO BHF SCA, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 113 674 titres
  • Solde en espèce du compte de liquidité : 20 058,59 euros

Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

Achat

498 602 titres

169 909,3 euros

696 transactions

Vente

425 031 titres

152 384,6 euros

927 transactions

À la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 40 103 titres
  • Solde en espèce du compte de liquidité : 37 583,72 euros

Lors de la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 38 100 titres
  • Solde en espèce du compte de liquidité : 78 080,26 euros

À propos de Poxel

Poxel est une société biopharmaceutique dynamique au stade clinique qui s’appuie sur son expertise afin de développer des traitements innovants contre les maladies métaboliques, dont la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) et certaines maladies rares. Pour le traitement de la MASH, le PXL065 (R-pioglitazone stabilisée par substitution au deuterium) a atteint son critère principal d'évaluation dans une étude de phase II (DESTINY-1). Dans les maladies rares, le développement du PXL770, un activateur direct, premier de sa classe, de la protéine kinase activée par l’adénosine monophosphate (AMPK), est centré sur l'adrénoleucodystrophie (ALD) et la polykystose rénale autosomique dominante (ADPKD). TWYMEEG® (Imeglimine), produit premier de sa classe de médicaments, qui cible le dysfonctionnement mitochondrial est commercialisé pour le traitement du diabète de type 2 au Japon par Sumitomo Pharma et Poxel prévoit de recevoir des redevances et des paiements basés sur les ventes. Sumitomo Pharma est le partenaire stratégique de Poxel pour l’Imeglimine au Japon. Poxel est cotée sur Euronext Paris, son siège social est situé à Lyon, en France, et la Société dispose de filiales à Boston aux États-Unis, et Tokyo au Japon.

Pour plus d’informations : www.poxelpharma.com.

ANNEXE

ACHATS

VENTES

Date

Nombre de
transactions

Dont
nombre
de titres

Capitaux en
EUR

Nombre de
transactions

Dont
nombre
de titres

Capitaux en
EUR

Total

696

498 602

169 909,30

927

425 031

152 384,66

01/07/2025

7

3500

2005,00

18

7216

4044,56

02/07/2025

8

4000

2265,00

13

5000

2900,00

03/07/2025

6

3000

1742,50

4

2000

1180,00

04/07/2025

2

1000

570,00

1

500

290,00

07/07/2025

8

3000

1621,00

2

999

552,47

08/07/2025

1

500

270,00

18

7501

4430,54

09/07/2025

13

5750

3707,50

21

9000

5970,00

10/07/2025

9

4250

2702,50

5

2000

1310,00

11/07/2025

0

0

0,00

2

1000

625,00

14/07/2025

5

1500

928,00

6

2000

1244,00

15/07/2025

3

1500

935,00

5

2500

1565,50

16/07/2025

5

2500

1525,00

3

1000

615,00

17/07/2025

0

0

0,00

2

500

305,00

18/07/2025

2

1000

602,50

0

0

0,00

21/07/2025

4

2000

1155,00

3

1000

585,00

22/07/2025

2

1000

570,00

9

3000

1745,00

23/07/2025

2

1000

575,00

1

500

290,00

24/07/2025

6

1500

880,00

5

2500

1500,00

25/07/2025

6

2500

1450,00

4

1500

886,00

28/07/2025

6

2001

1110,58

5

661

376,08

29/07/2025

0

0

0,00

1

296

169,90

25/08/2025

7

5000

1566,50

91

2000

629,50

26/08/2025

3

3000

943,50

5

3000

962,00

27/08/2025

5

3000

932,00

5

5000

1588,00

28/08/2025

5

2600

866,48

9

6000

1986,00

29/08/2025

7

6000

1936,00

8

2000

659,50

01/09/2025

2

1003

316,94

1

1000

320,00

02/09/2025

3

2397

743,86

4

1287

410,70

03/09/2025

2

1000

316,00

5

3714

1163,62

04/09/2025

6

5000

1544,00

1

1000

308,00

05/09/2025

9

7000

2032,00

2

2000

578,00

08/09/2025

24

20000

5826,00

37

26999

8147,68

09/09/2025

13

12000

3978,00

31

21000

6948,00

10/09/2025

8

8000

2596,00

45

4935

1618,42

11/09/2025

7

4000

1304,00

17

4009

1323,58

12/09/2025

8

7100

2235,00

21

6118

1929,31

15/09/2025

9

3000

958,00

13

1433

459,21

16/09/2025

14

6319

2005,99

60

5615

1796,37

17/09/2025

6

5681

1759,52

4

1000

317,50

18/09/2025

8

6000

1783,00

16

3923

1176,40

19/09/2025

1

1000

311,00

19

7258

2260,39

22/09/2025

9

8862

2665,88

11

6000

1842,33

23/09/2025

3

2000

608,00

1

1000

306,00

24/09/2025

3

1015

310,53

3

1819

569,21

25/09/2025

3

1000

306,00

1

1000

319,00

26/09/2025

11

8123

2403,59

4

4000

1196,00

29/09/2025

30

23000

8151,00

52

38990

13684,62

30/09/2025

15

12286

4304,96

10

6010

2144,58

01/10/2025

14

11714

4328,69

25

18990

7254,42

02/10/2025

15

10000

4180,00

11

10000

4226,00

03/10/2025

10

7000

2896,00

9

4000

1656,00

06/10/2025

5

4001

1688,41

7

6000

2564,00

07/10/2025

5

3186

1323,88

1

1000

416,00

08/10/2025

3

1000

416,00

2

2000

844,00

09/10/2025

4

3869

1664,46

8

7000

3042,00

10/10/2025

10

9131

3879,54

2

1000

428,00

13/10/2025

2

1000

428,00

0

0

0,00

14/10/2025

5

3704

1601,72

5

4000

1773,00

15/10/2025

8

7296

3087,78

1

1000

432,00

16/10/2025

11

9813

3903,70

7

5000

1970,00

17/10/2025

12

9000

3515,00

12

7501

3150,42

20/10/2025

21

19000

6520,00

10

3000

1110,00

21/10/2025

3

3000

972,50

3

2000

679,00

22/10/2025

8

4000

1323,00

8

4000

1324,00

23/10/2025

13

11000

3818,00

16

15000

5282,00

24/10/2025

7

5000

1681,00

7

2001

676,35

28/10/2025

8

5000

1670,00

0

0

0,00

29/10/2025

0

0

0,00

1

200

66,80

30/10/2025

2

2000

642,00

0

0

0,00

31/10/2025

2

2000

625,00

0

0

0,00

03/11/2025

21

17000

5772,00

22

15799

5409,65

04/11/2025

11

7000

2273,06

7

5000

1630,00

05/11/2025

34

27000

7476,50

13

8000

2151,00

06/11/2025

14

11000

2611,50

10

7000

1638,00

07/11/2025

3

2001

459,73

19

14001

3524,23

10/11/2025

14

10575

2792,90

10

4000

1052,00

11/11/2025

6

3000

772,00

3

1000

264,00

12/11/2025

4

2425

599,10

20

8000

2090,00

13/11/2025

4

4000

1106,00

6

5017

1415,00

14/11/2025

1

1000

276,00

0

0

0,00

17/11/2025

7

6002

1602,52

5

3000

798,00

18/11/2025

6

2998

774,48

0

0

0,00

19/11/2025

4

4000

990,00

1

1000

250,00

20/11/2025

6

3000

732,00

2

1000

242,00

21/11/2025

5

4000

924,00

0

0

0,00

24/11/2025

4

4000

924,00

4

3000

702,00

25/11/2025

2

2000

456,00

3

1001

238,24

26/11/2025

2

2000

448,00

1

1000

234,00

27/11/2025

0

0

0,00

14

8842

2247,37

28/11/2025

4

4000

1022,00

2

1707

436,41

01/12/2025

5

4000

995,00

2

1001

250,26

02/12/2025

6

3000

726,00

0

0

0,00

03/12/2025

3

2000

472,00

0

0

0,00

04/12/2025

1

1000

234,00

1

100

24,20

05/12/2025

2

2000

460,00

0

0

0,00

08/12/2025

0

0

0,00

2

2000

472,00

09/12/2025

2

2000

464,00

0

0

0,00

10/12/2025

4

3000

660,00

2

2000

448,00

11/12/2025

5

4000

1040,00

20

12192

3061,81

12/12/2025

3

2000

516,00

1

1000

262,00

15/12/2025

10

7000

1770,00

2

426

113,32

16/12/2025

4

3000

728,00

0

0

0,00

17/12/2025

4

3000

715,00

5

2010

479,43

18/12/2025

0

0

0,00

6

2200

526,60

19/12/2025

0

0

0,00

3

260

63,18

22/12/2025

4

1000

238,00

2

1000

240,00

24/12/2025

1

1000

234,00

0

0

0,00

29/12/2025

3

2000

462,50

0

0

0,00

30/12/2025

2

2000

467,00

0

0

0,00

31/12/2025

1

1000

233,00

0

0

0,00

 

Contacts

Contacts - Relations investisseurs / Médias
NewCap
Théo Martin / Paul Boivin
investors@poxelpharma.com
+33 1 44 71 94 94

Poxel

BOURSE:POXEL
Release Versions
French

Contacts

Contacts - Relations investisseurs / Médias
NewCap
Théo Martin / Paul Boivin
investors@poxelpharma.com
+33 1 44 71 94 94

More News From Poxel

Poxel : nombre d’actions et de droits de vote composant le capital social

LYON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Poxel (Paris:POXEL): Conformément aux dispositions de l’article L.233-8 II du Code de Commerce et de l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF »). Date Nombre total d’actions composant le capital Nombre total de droits de vote bruts Nombre total de droits de vote exerçables1 31 janvier 2026 53 758 167 53 758 167 53 705 305 Toute l’information est disponible sur le site web www.poxelpharma.com, rubrique Inves...

Poxel publie son chiffre d’affaires pour l’exercice 2025 et fait le point sur sa situation financière

LYON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) et les maladies métaboliques rares, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires annuel pour l’exercice clos au 31 décembre 2025 et fait le point sur sa situation financière. Chiffre d’a...

Poxel annonce la mise en place d’une ligne de financement en fonds propres avec IRIS dans le cadre de la mise en œuvre du plan de continuation

LYON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), une société biopharmaceutique en phase clinique développant des traitements innovants pour des maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, notamment la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) et les maladies métaboliques rares, annonce la mise à disposition par IRIS d’un financement (dit « SmartATM® ») d’un montant maximum de 5 millions d’euros sur 5 ans (dont les...
Back to Newsroom