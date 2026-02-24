Poxel : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec ODDO BHF SCA

LYON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par la société POXEL (Paris:POXEL) à ODDO BHF SCA, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 113 674 titres

Solde en espèce du compte de liquidité : 20 058,59 euros

Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

Achat 498 602 titres 169 909,3 euros 696 transactions Vente 425 031 titres 152 384,6 euros 927 transactions Expand

À la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 40 103 titres

Solde en espèce du compte de liquidité : 37 583,72 euros

Lors de la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 38 100 titres

Solde en espèce du compte de liquidité : 78 080,26 euros

À propos de Poxel

Poxel est une société biopharmaceutique dynamique au stade clinique qui s’appuie sur son expertise afin de développer des traitements innovants contre les maladies métaboliques, dont la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) et certaines maladies rares. Pour le traitement de la MASH, le PXL065 (R-pioglitazone stabilisée par substitution au deuterium) a atteint son critère principal d'évaluation dans une étude de phase II (DESTINY-1). Dans les maladies rares, le développement du PXL770, un activateur direct, premier de sa classe, de la protéine kinase activée par l’adénosine monophosphate (AMPK), est centré sur l'adrénoleucodystrophie (ALD) et la polykystose rénale autosomique dominante (ADPKD). TWYMEEG® (Imeglimine), produit premier de sa classe de médicaments, qui cible le dysfonctionnement mitochondrial est commercialisé pour le traitement du diabète de type 2 au Japon par Sumitomo Pharma et Poxel prévoit de recevoir des redevances et des paiements basés sur les ventes. Sumitomo Pharma est le partenaire stratégique de Poxel pour l’Imeglimine au Japon. Poxel est cotée sur Euronext Paris, son siège social est situé à Lyon, en France, et la Société dispose de filiales à Boston aux États-Unis, et Tokyo au Japon.

Pour plus d’informations : www.poxelpharma.com.

