Check Point et ControlPlane concluent un partenariat pour aider les entreprises à déployer l'IA en toute sécurité et à accélérer leur innovation en matière d'agentique

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--ControlPlane, cabinet-conseil spécialisé dans la sécurité IA et le DevSecOps, et Check Point Software Technologies Ltd., société pionnière et leader mondial sur le marché des solutions de cybersécurité, ont annoncé aujourd'hui une collaboration stratégique destinée à aider les entreprises à adopter en toute sécurité les grands modèles de langage (LLM) et les systèmes d'IA agentique à grande échelle.

Ce partenariat permet de mettre en place un cadre de sécurité complet et conforme aux réglementations, conçu pour limiter les risques, protéger les données sensibles et permettre aux entreprises de franchir en toute confiance le cap entre l'expérimentation de l'IA et son déploiement en production. Associant la plateforme de prévention des menaces IA native de Check Point et l'expertise approfondie de ControlPlane en matière d'architectures cloud natives et de DevSecOps, ce partenariat permet aux entreprises d'exploiter l'IA en toute sécurité sans freiner l'innovation.

À mesure que les entreprises développent leurs initiatives en matière d'IA au-delà de la phase pilote, elles sont confrontées à un « déficit de préparation à l'IA » grandissant. Les nouvelles menaces (injection de requêtes, accès non autorisés, fuites de données et utilisation abusive des modèles notamment) engendrent des risques que les contrôles de sécurité traditionnels ne permettent pas de gérer. Selon le World Economic Forum, 87 % des responsables sécurité considèrent désormais les vulnérabilités liées à l'IA comme le cyber-risque à la croissance la plus rapide, ce qui souligne l'urgence de mettre en place une sécurité IA spécialement conçue pour cela.

ControlPlane a déjà déployé une plateforme de sécurité IA Check Point dans un environnement de services financiers très réglementé, pour protéger des charges de travail IA pouvant traiter plus de trois millions de requêtes par jour. À partir de la plateforme Check Point comme base de sécurité, ControlPlane a permis à l'entreprise de respecter des exigences strictes en matière de réglementation, de gouvernance et de protection des données, sans ralentir le développement et en favorisant une adoption responsable de l'IA. Résultat : des garde-fous évolutifs et fiables qui protègent à la fois les données sensibles et la réputation de l'entreprise.

« Les systèmes d'IA agentique doivent être sécurisés dès leur conception, protégés tout au long de leur cycle de vie, et non pas réajustés uniquement après la survenue d'incidents », a expliqué Andrew Martin, créateur et PDG de ControlPlane. « Les charges de travail liées à l'IA sont massivement déployées sur Kubernetes, et notre équipe dispose d'une expertise inégalée en matière de sécurisation de ces environnements. Grâce à ce partenariat, les entreprises peuvent accélérer le déploiement de l'IA en toute confiance, sachant que la sécurité est intégrée dès le premier jour et qu'elle ne constitue pas une contrainte ».

« Les entreprises adoptent l'IA dans le but d'accroître leur productivité, d'automatiser leurs processus décisionnels et de transformer leurs opérations ; toutefois, cette adoption augmente la surface d'attaque à un rythme sans précédent », a souligné David Haber, Vice-président en charge de la sécurité des agents IA chez Check Point Software. « En collaboration avec ControlPlane, nous permettons aux entreprises de mettre en œuvre l'IA en toute sécurité dans des environnements de cloud natif. La plateforme IA native de Check Point protège chaque phase du cycle de vie de l'IA, de la formation et de l'inférence à l'orchestration agentique, ce qui permet aux clients d'innover plus rapidement tout en garantissant une sécurité, une conformité et une gouvernance renforcées ».

À propos de ControlPlane

ControlPlane est un cabinet-conseil hautement spécialisé dans le DevSecOps d'entreprise et dansla sécurité de l'IA. Il a été créé pour concevoir, construire et sécuriser des solutions cloud natives pour les organisations réglementées. Notre mission consiste à accélérer l'innovation là où la confiance, la conformité et la sécurité sont non négociables. Visitez notre site à l'adresse control-plane.io

