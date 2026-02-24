Aeris en Verizon Business vereenvoudigen wereldwijde uitbreiding van IoT met eengemaakte connectiviteit en orchestratie

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Aeris, een wereldleider op gebied van draadloze beheersplatformen, securityservices en programma's voor geconnecteerde voertuigen, kondigde vandaag eean inkomende IoT-connectiviteitsbeheersrelatie met Verizon Business aan om de manier waarop multinationale ondernemingen internationale IoT-integraties beheren en op schaal brengen te transformeren. De samenwerking introduceert Aeris IoTA Inbound Services, een oplossing die het IoTA Connectivity Management Platform rechtstreeks integreert met het ThingSpace-platform van Verizon om multiregionale activiteiten te vereenvoudigen.

