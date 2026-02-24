-

Aeris en Verizon Business vereenvoudigen wereldwijde uitbreiding van IoT met eengemaakte connectiviteit en orchestratie

Dankzij nieuwe IoTA Services (IoT Accelerator) van Aeris kunnen multinationale ondernemingen V.S. apparaten lokaliseren in enkele weken tijd in plaats van maanden door gebruik te maken van de IoT-connectiviteit en het ThingSpace-platform van Verizon Business, allemaal via één enkele, globale architectuur

Mark Cratsenburg - Chief Commercial Officer, IoT Business Unit, Aeris

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Aeris, een wereldleider op gebied van draadloze beheersplatformen, securityservices en programma's voor geconnecteerde voertuigen, kondigde vandaag eean inkomende IoT-connectiviteitsbeheersrelatie met Verizon Business aan om de manier waarop multinationale ondernemingen internationale IoT-integraties beheren en op schaal brengen te transformeren. De samenwerking introduceert Aeris IoTA Inbound Services, een oplossing die het IoTA Connectivity Management Platform rechtstreeks integreert met het ThingSpace-platform van Verizon om multiregionale activiteiten te vereenvoudigen.

