-

GAIA en Daiichi Sankyo Europe sluiten een exclusief partnerschap om digitale therapieën voor cardiovasculaire zorgverlening van de nieuwe generatie in Europa te lanceren.

original Dr. Mario Weiss, Founder & CEO of GAIA AG

Dr. Mario Weiss, Founder & CEO of GAIA AG

HAMBURG, Duitsland & MÜNCHEN--(BUSINESS WIRE)--GAIA, de pionier in evidence-based digitale therapieën, en Daiichi Sankyo Europe, kondigden vandaag een exclusief strategisch partnerschap aan om lipodia te commercialiseren na het verkrijgen van wettelijke goedkeuring1.

Deze digitale therapie is ontworpen ter ondersteuning van volwassenen getroffen door hypercholesterolemie. De uitgebreide samenwerking verenigt GAIA’s jarenlange expertise in het ontwikkelen van klinisch gevalideerde, niet-farmacologische interventies met Daiichi Sankyo’s zeer wetenschappelijke ervaring in het beheer van cardiovasculaire risico's en gezondheid. De partners - allebei lid van het Duitse vfa (Verband Forschender Arzneimittelhersteller) - beogen om samen een persistente leemte in chronische zorgverlening in te vullen: digitale technologieën aanwenden om een verschil te maken in het leven van patiënten door duurzame gedragsverandering op lange termijn te ondersteunen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Perscontact GAIA
Ulrike Voß
GAIA AG
Hans-Henny-Jahnn-Weg 53
22085 Hamburg
E-mail: presse@gaia-group.com
Tel.: +49 40 3510520
www.gaia-group.com

Perscontact Daiichi Sankyo:
Erika Verni
Daiichi Sankyo Europe GmbH
Zielstattstraße 48, 81379 München
E-mail: erika.verni@daiichisankyo.com
Tel.: +49 15154478431

Industry:

Daiichi Sankyo Europe GmbH and GAIA

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)FrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Perscontact GAIA
Ulrike Voß
GAIA AG
Hans-Henny-Jahnn-Weg 53
22085 Hamburg
E-mail: presse@gaia-group.com
Tel.: +49 40 3510520
www.gaia-group.com

Perscontact Daiichi Sankyo:
Erika Verni
Daiichi Sankyo Europe GmbH
Zielstattstraße 48, 81379 München
E-mail: erika.verni@daiichisankyo.com
Tel.: +49 15154478431

More News From Daiichi Sankyo Europe GmbH and GAIA

Samenvatting: Daiichi Sankyo en GENESIS Pharma sluiten een exclusief akkoord om VANFLYTA® in Midden- en Oost-Europa op de markt te brengen

MÜNCHEN--(BUSINESS WIRE)--Daiichi Sankyo (TSE: 4568) en GENESIS Pharma hebben een exclusieve licentie- en leveringsovereenkomst gesloten voor de verdeling en commercialisering van VANFLYTA® (quizartinib) in 13 markten verspreid over Midden- en Oost-Europa voor de behandeling van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerde FLT3-ITD positieve AML (acute myeloïde leukemie). Onder de voorwaarden van het akkoord zal Daiichi Sankyo verantwoordelijk zijn voor de productie en levering van VANFLYTA,...

Daiichi Sankyo kondigt de start aan van de ontwikkeling van orale drievoudige lipidenverlagende combinatietabletten ter ondersteuning van de behandeling van LDL-C

MÜNCHEN, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Daiichi Sankyo Europe kondigt met genoegen de start aan van de ontwikkeling van nieuwe orale drievoudige combinatietabletten in Europa met bempedonzuur, ezetimibe en verschillende doses van een statine (atorvastatine of rosuvastatine), met het potentieel om de LDL-C-niveaus (low-density lipoproteïnecholesterol) te verlagen.9 Het is bekend dat combinatietherapieën de pillast voor patiënten verminderen, wat mogelijk de therapietrouw verbetert en de behandeling...

Het ENDEAVOUR-programma voor longkanker stelt internationale teams samen om vier samenwerkingsprojecten te starten die gericht zijn op het verbeteren van de zorg voor de patiënt

MADRID--(BUSINESS WIRE)--Voor het ENDEAVOUR-programma voor longkanker, een initiatief met een looptijd van drie jaar waarbij jonge oncologen in Europa in contact worden gebracht met internationaal gerenommeerde experts op het gebied van thoracale oncologie om het onderzoek naar en de zorgverlening bij longkanker te verbeteren, zijn 21 deelnemers geselecteerd. Deze worden tijdens het startevenement in Madrid ingedeeld in internationale teams die gaan werken aan vier samenwerkingsprojecten. De pr...
Back to Newsroom