GAIA en Daiichi Sankyo Europe sluiten een exclusief partnerschap om digitale therapieën voor cardiovasculaire zorgverlening van de nieuwe generatie in Europa te lanceren.
HAMBURG, Duitsland & MÜNCHEN--(BUSINESS WIRE)--GAIA, de pionier in evidence-based digitale therapieën, en Daiichi Sankyo Europe, kondigden vandaag een exclusief strategisch partnerschap aan om lipodia te commercialiseren na het verkrijgen van wettelijke goedkeuring1.
Deze digitale therapie is ontworpen ter ondersteuning van volwassenen getroffen door hypercholesterolemie. De uitgebreide samenwerking verenigt GAIA’s jarenlange expertise in het ontwikkelen van klinisch gevalideerde, niet-farmacologische interventies met Daiichi Sankyo’s zeer wetenschappelijke ervaring in het beheer van cardiovasculaire risico's en gezondheid. De partners - allebei lid van het Duitse vfa (Verband Forschender Arzneimittelhersteller) - beogen om samen een persistente leemte in chronische zorgverlening in te vullen: digitale technologieën aanwenden om een verschil te maken in het leven van patiënten door duurzame gedragsverandering op lange termijn te ondersteunen.
