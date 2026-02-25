Check Point y ControlPlane se asocian para ayudar a las empresas a ampliar de forma segura la IA y agilizar la innovación en IA agencial
LONDRES--(BUSINESS WIRE)--ControlPlane, consultora especializada en seguridad de IA y DevSecOps, y Check Point Software Technologies Ltd., pionero y líder mundial en soluciones de ciberseguridad, han anunciado hoy que emprenderán una colaboración estratégica para ayudar a las empresas a adoptar de forma segura los modelos de lenguaje grandes (LLM) y los sistemas de IA agencial a gran escala.
Esta asociación establece un marco de seguridad integral y preparado para los reguladores, diseñado para reducir el riesgo, proteger los datos confidenciales y ayudar a las organizaciones a pasar con confianza de la experimentación con IA a la implementación en la producción. Al combinar la plataforma de prevención de amenazas nativa de IA de Check Point con la profunda experiencia de ControlPlane en arquitecturas nativas de la nube y DevSecOps, las empresas pueden poner en marcha la IA de forma segura, sin tener que demorar la innovación.
