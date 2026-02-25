工業脫碳：Calderion、WenCo和Terravent投資Graforce，推動電漿熱裂解技術全球規模化應用

柏林--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 由總部位於巴黎的下一代燃料工業和技術基金Calderion (Audacia)、基礎設施開發商Terravent和家族辦公室WenCo組成的投資財團宣布，完成對總部位於柏林的Graforce GmbH的數千萬歐元策略融資。

本次投資將專門用於Graforce專有電漿熱裂解技術的規模化工業推廣，滿足全球對具有成本效益、與現有工業基礎設施相容的低碳氫、合成氣和碳移除解決方案與日俱增的需求。

傳統製程的顛覆性替代方案

Graforce的技術旨在替代蒸汽重整、傳統氣化等高二氧化碳排放傳統製程。透過對甲烷、沼氣、火炬氣和掩埋氣施加電漿，該製程將這些氣源轉化為高價值分子組分，而非直接排放。

該製程可高效生產潔淨氫氣和合成氣，同時將碳轉化為高純度工業原料，保留在物質循環中。當使用生物質原料時，由於碳被永久封存而非釋放到大氣中，該製程可實現二氧化碳負排放（碳移除）。該模組化方案支援在消費現場直接進行分散式生產，從而顯著降低運輸成本和能源損耗。

與RAG Austria AG達成策略性合作

在本輪融資的同時，Graforce正深化與儲能企業RAG Austria AG的合作，後者將為甲烷電漿熱裂解裝置的進一步開發提供定向資金和產業支援。雙方合作的重點為系統最佳化和產業整合。此次合作將協助Graforce實現持續工業化營運，提升裝置效率，並支援在再生能源供應波動地區使用模組化裝置。

資金用途：規模化推廣與市場部署

融資所得將用於技術升級、部署更多工業裝置和國際市場擴張。Graforce計畫擴大產能，以滿足鋼鐵、化工和運輸產業與日俱增的需求。

合作方引言

Calderion創始合夥人Vincent Brillault解釋道：「將Graforce納入投資組合後，Calderion進一步完善了下一代燃料價值鏈布局，整合了二氧化碳捕集、以電漿為基礎甲烷轉化和合成燃料技術。這打通了從甲烷和二氧化碳到低碳氫和合成氣的整合式路徑，從而同時服務於工業脫碳以及海運和航空的永續燃料需求。Graforce的技術還為天然氫探勘企業提供了一種解決方案，在不排放二氧化碳的情況下對伴生甲烷進行資源化利用。」

Terravent執行長Jens Rötteken補充說道：「以分散化、零排放方式提供多種產品氣的靈活性，填補了工業價值鏈中的關鍵缺口。我們將貢獻自身的專案規劃專業能力，推動這項技術走向全球市場。」

Graforce GmbH執行長Jens Hanke博士表示：「本次投資彰顯了我們的電漿裂解技術在永續能源轉型中的巨大潛力。我們期待攜手合作，讓電漿裂解技術實現規模化應用並具有成本效益。」

關於合作方

Graforce GmbH – 以電漿熱裂解技術為基礎的無二氧化碳氫和合成氣技術先驅，實現甲烷、沼氣、火炬氣和掩埋氣的工業資源化利用。www.graforce.com

Calderion和Audacia – 由Audacia創設的Calderion是一個工業深度科技基金，致力於推動下一代燃料技術的規模化應用。Audacia在巴黎泛歐交易所創業板上市。calderion.com | audacia.fr

Terravent – 專注於再生能源和整合式氫能基礎設施的投資機構和專案開發商。25年間已完成超過1 GW的專案。www.terravent.de

Wen.Co.Invest – 總部位於奧爾登堡的家族辦公室，投資于具有創新性和永續發展構想的企業，以實現長期正向影響。www.wegasupport.de

