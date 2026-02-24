-

Andersen Consulting renforce ses capacités grâce à Assure Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting consolide sa plateforme avec l'arrivée d'Assure Consulting, une société allemande de conseil spécialisée dans la gestion de projets et de portefeuilles de projets.

Le cabinet Assure Consulting, créé en 2003, aide les entreprises à réussir leurs projets et transformations complexes. Il accompagne ses clients dans la création et l'exploitation de bureaux de gestion de projets (PMO - Projet Management Offices), dans la consolidation de la gouvernance et de la gestion de portefeuilles, ou encore dans le déploiement d'approches classiques, agiles ou hybrides de gestion de projets, en fonction de leurs besoins. Assure Consulting apporte également un soutien pratique pour le déploiement à grande échelle de systèmes et de processus, pour une gestion intégrée de la transformation organisationnelle et culturelle, et pour mener à bien des programmes de coaching et de formation conformes aux normes internationales établies en matière de gestion de projets, dans le but de renforcer les capacités durables des entreprises clientes.

« Cette collaboration nous permet à la fois de développer notre expertise dans la réalisation de projets et nos capacités de transformation agile au profit de clients confrontés à des changements de plus en plus complexes », a expliqué Christian Rawcliffe, Directeur général d'Assure Consulting. « Ensemble, nous pourrons aider les entreprises à mieux planifier, mais aussi à exécuter leurs projets de manière plus fiable, en inscrivant le changement au cœur de leur culture, afin qu'il ne se limite pas à la durée du projet ».

Mark L. Vorsatz, PDG Monde d'Andersen, a complété : « Assure Consulting apporte une alliance unique entre une discipline rigoureuse dans l'exécution des projets, une connaissance fine des cultures et une grande capacité d'adaptation, trois qualités essentielles pour évoluer dans l'environnement commercial d'aujourd'hui en constante mutation. Grâce à cette collaboration, nous renforçons notre capacité à accompagner nos clients dans leur transformation de bout en bout : de la stratégie et mise en œuvre numérique à l'exécution opérationnelle qui traduit les plans en résultats ».

Andersen Consulting Andersen Consulting est un cabinet international de conseil qui fournit une gamme complète de services, allant de la stratégie d'entreprise à la transformation commerciale, technologique et liée à l'IA, mais aussi des solutions de gestion du capital humain. Andersen Consulting est intégré au modèle de services multidimensionnel d'Andersen Global, qui offre des services dans les domaines du conseil, de la fiscalité, du droit, de l'expertise, de la mobilité internationale et d'appui consultatif d'envergure mondiale, sur une plateforme internationale qui compte plus de 50 000 professionnels à travers le monde et est présente sur plus de 1 000 sites, grâce à ses cabinets membres et à ses cabinets partenaires. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil à travers ses cabinets membres et ses cabinets partenaires partout dans le monde.

