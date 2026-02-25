Andersen Consulting udvider sine kompetencer med Assure Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting styrker sin platform med tilføjelsen af samarbejdspartneren Assure Consulting, et tysk managementkonsulentfirma med speciale i projektledelse og projektporteføljestyring.

Assure Consulting blev grundlagt i 2003 og hjælper organisationer med at gennemføre komplekse projekter og transformationer. Firmaet hjælper kunder med at etablere og drive projektkontorer (PMO'er), styrke governance og porteføljestyring samt anvende klassiske, agile eller hybride projektledelsesmetoder, der er skræddersyet til deres behov. Assure Consulting yder også praktisk støtte til udrulning af store systemer og processer, integreret forandringsledelse i forbindelse med organisatoriske og kulturelle transformationer samt coaching- og træningsprogrammer, der er i overensstemmelse med internationalt anerkendte standarder for projektledelse, med henblik på at opbygge bæredygtige kompetencer i kundernes organisationer.

"Dette samarbejde giver os mulighed for at skalere vores ekspertise inden for projektlevering og agil transformation for kunder, der står over for stadig mere komplekse forandringer," udtalte Christian Rawcliffe, administrerende direktør for Assure Consulting. "Sammen vil vi hjælpe organisationer med ikke kun at planlægge bedre, men også eksekvere mere pålideligt ved at skabe en forandring i kulturen, så den rækker ud over projektets livscyklus."

Mark L. Vorsatz, global formand og administrerende direktør for Andersen, tilføjede: "Assure Consulting bidrager med en unik kombination af indgående disciplin inden for projektgennemførelse, kulturel indsigt og tilpasningsevne – som alle er afgørende i nutidens hurtigt skiftende forretningsmiljø. Gennem dette samarbejde styrker vi vores evne til at levere en komplet transformation: fra strategi og digitalisering til den operationelle eksekvering, der omsætter planer til resultater."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der leverer en omfattende portefølje af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretnings-, teknologi- og ai-transformation samt humankapital-løsninger. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning i verdensklasse inden for skat, jura, værdiansættelse, global bevægelighed og rådgivning via en global platform med mere end 50.000 medarbejdere på verdensplan og tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer verden over.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.