Industriële decarbonisatie: Calderion, WenCo en Terravent investeren in Graforce om plasmapyrolyse wereldwijd op schaal te brengen

BERLIJN--(BUSINESS WIRE)--Het investeerdersconsortium met onder andere het in Parijs gevestigde Calderion (Audacia), het industriële en technologische fonds voor brandstoffen van de volgende generatie, kondigt samen met de infrastructuurontwikkelaar Terravent en WenCo Family Office de afronding aan van een strategische financieringsronde van een dubbelcijferig miljoenenbedrag in euro voor het in Berlijn gevestigde Graforce GmbH.

De investering is bedoeld voor de industriële schaalvergroting van Graforce’s eigen plasmapyrolysetechnologie, gericht op de wereldwijd groeiende vraag naar kostenefficiënte waterstof met lage koolstofuitstoot, syngas en oplossingen voor de afvang van koolstof die compatibel zijn met bestaande industriële infrastructuren.

Baanbrekend alternatief voor conventionele processen

De technologie van Graforce beoogt om voorbijgestreefde, CO₂-intensieve routes zoals stoomreforming en klassieke vergassing te vervangen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.