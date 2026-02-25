産業の脱炭素化：カルデリオン、WenCo、テラベントがグラフォースに投資し、プラズマ熱分解の世界展開を加速

ベルリン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- パリを拠点とする次世代燃料の産業・技術ファンドのカルデリオン（アウダーシア傘下）、インフラ開発企業のテラベント、およびWenCoファミリー・オフィスから成る投資コンソーシアムは、ベルリン拠点のグラフォースに対する戦略的な数千万ユーロ規模の資金調達ラウンドを完了したと発表しました。

本投資は、グラフォースの独自プラズマ熱分解技術の産業規模拡大を目的とするものです。既存の産業インフラと互換性を持ちながら、コスト効率に優れた低炭素水素、合成ガス、および炭素除去ソリューションに対する世界的な需要の高まりに対応します。

従来プロセスに代わる破壊的技術

グラフォースの技術は、水蒸気改質や従来型ガス化といったCO₂集約型の既存プロセスを代替することを目指しています。メタン、バイオガス、フレアガス、埋立地ガスにプラズマを適用することで、これらのガスを排出するのではなく、有価な分子成分へと転換します。

その結果、高効率でクリーンな水素および合成ガスを生成すると同時に、炭素は高純度の産業用原料として回収され、物質循環の中にとどまります。バイオ由来原料を使用した場合には、炭素が大気中に放出されず恒久的に固定されるため、CO₂フットプリントがマイナス（炭素除去）となります。さらに、このモジュール型アプローチにより、消費地点での分散型生産が可能となり、輸送コストやエネルギー損失を大幅に削減します。

RAGオーストリアAGとの戦略的協業

資金調達と並行して、グラフォースはエネルギー貯蔵企業であるRAGオーストリアAGとの提携を強化しています。RAGオーストリアAGは、メタン・プラズマ熱分解プラントのさらなる開発に向けて、資金面および産業面での重点的な支援を提供します。本協業では、システム最適化および産業統合に重点を置いています。これにより、グラフォースは連続的な産業運転への移行を加速し、プラント効率の向上を図るとともに、再生可能エネルギーの供給量が変動する拠点におけるモジュール型プラントの活用を推進します。

資金の用途：スケールアップと市場展開

調達資金は、技術高度化、追加の産業用プラントの展開、および国際市場開発に充当されます。グラフォースは、鉄鋼、化学、輸送分野からの需要拡大に対応するため、生産能力の拡充を計画しています。

パートナーコメント

カルデリオンの創業パートナーであるヴァンサン・ブリヨー氏は、次のように述べています。「グラフォースをポートフォリオに加えることで、カルデリオンはCO₂回収、プラズマベースのメタン転換、合成燃料を組み合わせた次世代燃料バリューチェーンのカバー範囲を強化します。これにより、メタンおよびCO₂から低炭素水素や合成ガスへの統合的な転換経路が実現し、産業の脱炭素化と海運・航空向けの持続可能な燃料の双方に貢献します。また、グラフォースの技術は、天然水素の探査事業者に対しても、随伴メタンをCO₂排出なしで有効活用するソリューションを提供します」

テラベントのCEOであるイェンス・レッテケン氏は、次のように述べています。「分散型かつ排出フリーで多様な製品ガスを供給できる柔軟性は、産業バリューチェーンにおける重要なギャップを埋めるものです。当社はプロジェクト計画の専門知識を活かし、この技術を世界市場へ展開していきます」

グラフォースのCEOであるイェンス・ハンケ博士は、次のように述べています。「今回の投資は、持続可能なエネルギー転換に向けた当社のプラズマ分解技術の大きな可能性を示すものです。パートナーの皆様と協力しながら、当社技術のスケーラビリティとコスト効率を高めていくことを楽しみにしています」

パートナーについて

グラフォース：プラズマ熱分解に基づくCO₂フリーの水素および合成ガス技術のパイオニア企業として、メタン、バイオガス、フレアガス、埋立地ガスを産業資源として活用する技術を提供しています。www.graforce.com

カルデリオン（アウダーシア）：アウダーシアが設立したカルデリオンは、次世代燃料技術のスケールアップに特化した産業ディープテック・ファンドです。アウダーシアはユーロネクスト・グロース・パリに上場しています。calderion.com | audacia.fr

テラベント：再生可能エネルギーおよび統合型水素インフラに注力する投資家兼プロジェクト・デベロッパーとして、25年間で1ギガワット超のプロジェクトを実現しています。www.terravent.de

Wen.Co.インベスト：オルデンブルク拠点のファミリーオフィスとして、長期的にポジティブなインパクトをもたらす、革新的かつサステナビリティ志向の事業に投資しています。www.wegasupport.de

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。