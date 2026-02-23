-

Organon firma un accordo di licenza per MIUDELLA ®, il dispositivo intrauterino privo di ormoni di Sebela Pharmaceuticals

MIUDELLA® è un'aggiunta strategica al portafoglio di Organon, e rafforza il suo impegno a lungo termine a promuovere la salute delle donne

JERSEY CITY, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Organon (NYSE: OGN), un'azienda sanitaria globale, con la missione di offrire farmaci e soluzioni per una salute migliore tutti i giorni, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo per concedere in licenza esclusiva i diritti globali a MIUDELLA, il dispositivo intrauterino (IUD) contraccettivo privo di ormoni di Sebela Pharmaceuticals. L'efficacia di questa transazione è soggetta a revisione ai sensi della legge Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act e all'approvazione della Food and Drug Administration (FDA) statunitense delle entità alternative della catena di fornitura di MIUDELLA, nonché ad altre condizioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Media:
Dawn Carty
(353) 873865758

Kate Vossen
(732) 675-8448

Investitori:
Jennifer Halchak
(201) 275-2711

Industry:

Organon & Co.

NYSE:OGN
Details
Headquarters: Jersey City, New Jersey, USA
CEO: Joseph Morrissey
Employees: 10,000
Organization: PUB
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Media:
Dawn Carty
(353) 873865758

Kate Vossen
(732) 675-8448

Investitori:
Jennifer Halchak
(201) 275-2711

More News From Organon & Co.

Riassunto: Organon completa la cessione del sistema JADA® a Laborie

JERSEY CITY, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Organon (NYSE: OGN), azienda di livello globale nel settore sanitario che offre farmaci e soluzioni d’impatto volte a migliorare la salute quotidiana, oggi ha annunciato la conclusione positiva della cessione del suo sistema JADA® a Laborie Medical Technologies Corp. Si prega di consultare il nostro precedente annuncio per una sintesi dei termini dell’operazione. Indicazioni per l’uso Il sistema JADA® è destinato al controllo e al trattamento dell’emorr...

Organon sottoscrive un accordo di commercializzazione relativo a Nilemdo® di Daiichi Sankyo in Francia, Danimarca, Islanda, Svezia, Finlandia e Norvegia

JERSEY CITY, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Organon oggi ha annunciato la sigla di un accordo con Daiichi Sankyo Europe relativo alla commercializzazione di Nilemdo® (acido bempedoico) in Francia, Danimarca, Islanda, Svezia, Finlandia e Norvegia. Nilemdo® è un nuovo farmaco first in class indicato nei pazienti ipercolesterolemici e a rischio cardiovascolare, e rappresenta una terapia alternativa per i pazienti che non possono essere trattati efficacemente con le statine.ii "Questa collaborazione...

Riassunto: Henlius e Organon annunciano l'approvazione, da parte della US FDA, di POHERDY® (pertuzumab-dpzb), il primo biosimilare di PERJETA (pertuzumab) negli Stati Uniti

SHANGHAI e JERSEY CITY, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Shanghai Henlius Biotech, Inc. (2696.HK) e Organon (NYSE: OGN) oggi hanno reso noto che la US Food and Drug Administration (FDA) ha approvato la domanda di licenza per prodotti biologici (BLA) relativa a POHERDY® (pertuzumab-dpzb) sotto forma di iniezione endovenosa da 420 mg/14 mL, un biosimilare interscambiabile di PERJETA (pertuzumab), per tutte le indicazioni del prodotto di riferimento.1 POHERDY è il primo e solo biosimilare di pertuzumab appr...
Back to Newsroom