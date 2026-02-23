Organon firma un accordo di licenza per MIUDELLA ®, il dispositivo intrauterino privo di ormoni di Sebela Pharmaceuticals

JERSEY CITY, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Organon (NYSE: OGN), un'azienda sanitaria globale, con la missione di offrire farmaci e soluzioni per una salute migliore tutti i giorni, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo per concedere in licenza esclusiva i diritti globali a MIUDELLA, il dispositivo intrauterino (IUD) contraccettivo privo di ormoni di Sebela Pharmaceuticals. L'efficacia di questa transazione è soggetta a revisione ai sensi della legge Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act e all'approvazione della Food and Drug Administration (FDA) statunitense delle entità alternative della catena di fornitura di MIUDELLA, nonché ad altre condizioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.