Magyarország legnagyobb PPA-ügyletét kötötte meg a GoldenPeaks Capital a Hankookkal

BUDAPEST, Magyarország--(BUSINESS WIRE)--A GoldenPeaks Capital („GPC”), Európa egyik leggyorsabban növekvő, független megújulóenergia-termelő vállalata hosszú távú, „Pay as Nominated” típusú villamosenergia-vásárlási megállapodást (PPA) írt alá a Hankook Tire & Technology Co., Ltd.-vel (a továbbiakban: Hankook), a dél-koreai prémium gumiabroncs-gyártóval és a fejlett mobilitási megoldások globális piacának meghatározó szereplőjével. Ez a megállapodás jelentős lépést jelent a megújuló energiaforrások megerősítése és a magyar ipari szektor dekarbonizációja felé. Ez a GoldenPeaks Capital eddigi legnagyobb PPA-ügylete Magyarországon.

A 10 évre szóló megállapodás keretében a GoldenPeaks Capital összesen 430 GWh villamos energiát szállít. Ez elegendő tiszta energia ahhoz, hogy a becslések szerint 28 700 lakost lásson el árammal egy év alatt, és évente körülbelül 10 107 tonna CO₂-t takarítson meg. A Magyarországon megvalósuló, 30 MWp beépített teljesítményű fotovoltaikus kapacitásra vonatkozó PPA támogatja a Hankook fenntarthatósági ütemtervének megvalósítását, hozzájárul a vállalat globális CO₂-csökkentési céljaihoz, valamint tovább erősíti felelős gyártói pozícióját.

A világszerte nagy teljesítményű abroncsairól és innovatív anyagtechnológiai megoldásairól ismert Hankook folyamatosan bővíti környezetvédelmi kezdeményezéseit, többek között hosszú távú megújulóenergia-beszerzési stratégiák alkalmazásával gyártóüzemeiben. A PPA-folyamat során a World Kinect Energy tanácsadóként támogatta a Hankook munkáját.

Daniel Tain, a GoldenPeaks Capital alapítója és elnöke a következőket nyilatkozta: “Ez a PPA újabb mérföldkövet jelent teljes elköteleződésünkben Magyarország tisztaenergia alapú jövőjének alakítása iránt. Egyben jól mutatja azon képességünket, hogy innovatív és testre szabott megújulóenergia-megoldásokat kínáljunk, lehetővé téve ipari partnereink számára az energiaköltségeik tervezhetőségének növelését, miközben gyorsítják a megújuló villamos energiára való átállásukat.”

A GoldenPeaks Capital továbbra is elkötelezett megújulóenergia-portfóliójának bővítése mellett Közép- és Kelet-Európában, valamint abban, hogy a vezető gyártóvállalatokat, mint a Hankook, magas minőségű, skálázható és megbízható PPA-struktúrákkal támogassa fenntarthatósági céljaik elérésében.

Hankook Tire & Technology Co., Ltd. vállalatról

Az innováció és a technológiai kiválóság iránti páratlan elkötelezettségre építve a Hankook Tire & Technology folyamatosan és aktívan ruház be alapvető képességeinek fejlesztésébe annak érdekében, hogy a közlekedés során a lehető legmagasabb szintű elégedettséget nyújtsa a fogyasztóknak. A vállalat jelenleg több mint 160 országban van jelen, világszerte nyolc gyártóüzemet és öt kutatás-fejlesztési központot működtet, több mint 20 000 elkötelezett szakemberrel. A Hankook Tire kivételes minőségű, nagy teljesítményű radiál gumiabroncsokat gyárt személygépkocsik, terepjárók, SUV-k, kisteherautók, lakóautók, tehergépjárművek, autóbuszok és motorsport járművek számára.

A Hankook Tire & Technology aktívan részt vesz a globális fenntarthatósági kezdeményezésekben, és elkötelezett amellett, hogy hozzájáruljon egy élhetőbb világ megteremtéséhez. E törekvések elismeréseként a Hankook Tire 2011-ben elsőként került fel a Dow Jones Sustainability Indices World (DJSI World) rangsorába, majd 2016-tól kezdődően az elmúlt hat egymást követő évben is szerepelt a listán. Emellett a vállalat három egymást követő évben nyerte el az EcoVadis üzleti fenntarthatósági értékelésének legmagasabb minősítését.

World Kinect Energy vállalatról

A World Kinect Energy globális energiagazdálkodási vállalat, amely üzemanyag-, villamosenergia- és fenntarthatósági megoldásokat kínál a légi, tengeri és szárazföldi szektor szereplői számára. Több mint 35 éves tapasztalattal és 35-nél is több országra kiterjedő működéssel támogatja ügyfeleit az energiabeszerzés, a logisztika, a megújulóenergia-források biztosítása, a karbonmenedzsment, valamint a tanácsadási szolgáltatások területén, elősegítve a költségek csökkentését és az alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású energiára való átállás felgyorsítását. A jelen tranzakció során a World Kinect Energy a Vevő tanácsadójaként járt el.

GoldenPeaks Capital vállalatról

A GoldenPeaks Capital napenergia-rendszerek fejlesztésére és üzemeltetésére szakosodott vállalat, valamint Lengyelország és Magyarország egyik legnagyobb fotovoltaikus erőmű-tulajdonosa. Több mint 15 éves nemzetközi tapasztalattal rendelkezik energetikai projektek strukturálása terén világszerte. Emellett a GPC úttörő szerepet tölt be az új technológiák bevezetésében Kelet-Európában, több BESS + PV pilot projekt megvalósításával Lengyelországban és Magyarországon. A GoldenPeaks Capital tovább kívánja gyorsítani a megújulóenergia-iparág fejlődését Kelet-Európában azáltal, hogy integrált módon hangolja össze a vállalat valamennyi tevékenységi területét – ideértve a projektfejlesztést és mérnöki tervezést, a finanszírozást és strukturálást, az ellátásilánc-menedzsmentet, a kivitelezést és üzembe helyezést, az eszközüzemeltetést, valamint a kereskedelmi és energiapiaci értékesítést –, biztosítva a módszertanok, az etikai elvek és a stratégiai célok egységes érvényesülését. A GoldenPeaks Capital zöld elkötelezettségét szakmai elismerés is igazolja: zöldkötvény-keretrendszerére a Moody’s a legmagasabb fenntarthatósági minőségi besorolást (SQS1) adta.

