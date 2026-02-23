-

CoolMPS™ 600: letture MPS/NGS lunghe, accurate ed economiche su una piattaforma a media produttività

BASILEA, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--Swiss Rockets AG annuncia che CoolMPS 600, il suo sequenziatore a media produttività con chimica avanzata e nuova lunghezza di lettura MPS/NGS diventerà disponibile nel secondo trimestre 2026.

Grazie alla sua licenza esclusiva di tecnologia CoolMPS, Swiss Rockets AG sta sviluppando il suo primo sequenziatore, CoolMPS 600, attraverso attività di ricerca e sviluppo a contratto con Complete Genomics fin dall'agosto 2025. La piattaforma sta utilizzando la tecnologia chimica proprietaria CoolMPS™ basata su anticorpi dell'azienda, abbinata a DNBSEQ™, una tecnologia di nanoarray del DNA areale senza PCR.

A parte, Swiss Rockets AG ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per acquisire al 100% la proprietà di Complete Genomics.

Per maggiori informazioni, visitare www.swissrockets.com
Dr. Vladimir Cmiljanovic, Ph.D.
Direttore e CEO
Lautengartenstrasse 6
4052 Basilea
E-mail: vladimir.cmiljanovic@swissrockets.com

