CoolMPS™ 600 : lectures MPS/NGS longues, précises et à un coût raisonnable sur une plateforme à débit moyen

BÂLE, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Swiss Rockets AG annonce que son séquenceur à débit moyen CoolMPS 600, présentant une chimie avancée et une nouvelle longueur de lecture MPS/NGS, sera disponible au deuxième trimestre 2026.

Grâce à sa licence exclusive de la technologie CooIMPS, Swiss Rockets AG développe son premier séquenceur, le CoolMPS 600, dans le cadre d'un contrat de R&D avec Complete Genomics depuis août 2025. La plateforme utilise la chimie CoolMPS™, une technologie exclusive à base d'anticorps, combinée à DNBSEQ™, une véritable technologie de nano-réseau d'ADN sans PCR.

Par ailleurs, Swiss Rockets AG a annoncé avoir conclu un accord définitif pour acquérir 100 % des parts de Complete Genomics.

CoolMPS 600 permet un séquençage élargi à lecture unique allant jusqu'à 600 bases (SE600) à un coût avantageux, tout compromettre la haute précision. Ce système est conçu pour le séquençage avancé du génome entier (WGS) avec une précision d'alignement améliorée sur les régions génomiques complexes, notamment pour une meilleure détection des variants structuraux. Il permet également l'obtention de transcriptomes complets et un séquençage métagénomique plus informatif grâce à un assemblage de novo efficace des lectures de 600 bases.

Le débit attendu du CoolMPS 600 est de 2,4 térabases (Tb), ce qui équivaut à 24 génomes humains à 30x générés en 2 jours lors d’un run Single End 600 pb avec double flowcell.

L’objectif de l’entreprise pour le test WGS basé sur le SE600 est de permettre le séquençage d’un génome à moins de 100 dollars lorsque le système est pleinement exploité, un prix traditionnellement associé aux lectures PE150 plus courtes sur des systèmes à haut débit beaucoup plus grands et plus coûteux. Avec ce profil de coût, le CoolMPS 600 est conçu pour permettre un séquençage complet du génome (WGS) avec un phasage des haplotypes plus informatif demandant une couverture à 60x, à un prix comparable à celui des systèmes à haut débit utilisant des lectures plus courtes. Les informations tarifaires précises seront communiquées au deuxième trimestre 2026.

En ciblant cet équilibre coût-performance, le CoolMPS 600 vise à élargir l'accès à l'analyse génomique complète plus poussée que celle des centres de séquençage à très haut débit centralisés, permettant ainsi le séquençage du génome entier et l'analyse du transcriptome complet localement, à un coût comparable à celui des systèmes plus importants des laboratoires centralisés. Ce séquenceur prendra également en charge les lectures PE150, largement utilisées pour les applications de séquençage de nouvelle génération (NGS) classiques.

« Au cœur de CoolMPS se trouve une approche fondamentalement différente en chimie de séquençage », explique le Dr Rade Drmanac, son inventeur, fondateur et directeur scientifique de Complete Genomics. « En régénérant les nucléotides naturels sans altération permanente de l’ADN, et grâce à la technologie des nanobilles d’ADN qui évite les erreurs d’amplification clonale, nous obtenons des molécules matrices d’une exceptionnelle pureté, que nous décodons de manière très fidèle en utilisant des anticorps spécifiques de base marqués de couleur vive. Cette combinaison permet d’obtenir des lectures longues de grande précision, qui sont particulièrement importantes pour l’analyse de régions génomiques complexes, la détection de variants génétiques rares et le séquençage de transcrits complets afin de détecter les isoformes d’épissage responsables de maladies, notamment les fusions de gènes. »

La technologie CoolMPS utilise des nucléotides naturels avec des blocs d'élongation et des anticorps fluorescents spécifiques de base pour détecter les événements d'incorporation. Les nucléotides non marqués sont plus simples à produire et leur incorporation est plus efficace, ce qui permet des lectures MPS/NGS plus longues et moins coûteuses. De plus, après l'imagerie, les anticorps sont éliminés et les blocs d'élongation sont clivés, régénérant ainsi l'ADN naturel sans dommages chimiques cumulatifs.

À propos de Swiss Rockets AG

Swiss Rockets AG est un incubateur et un accélérateur qui soutient la croissance des entreprises de biotechnologie et de médecine de précision, notamment en oncologie. Son portefeuille comprend des thérapies par radioligands, des petites molécules et des vaccins à virus vivant atténué, à différents stades de développement, préclinique et clinique.

